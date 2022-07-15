"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций JPMorgan до $140

"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций JPMorgan Chase & Co. до $140 за штуку на горизонте года, сохранив рекомендацию на уровне "держать", говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики указывают, что за 2К22 EPS инвестбанка сократилась на 26,9% г/г, до $2,76, не дотянув до консенсуса $2,89. Чистая прибыль при этом составила $8,67 млрд (-27,6% г/г). Чистая выручка увеличилась на 0,7% г/г, до $30,72 млрд, оказавшись хуже общерыночных ожиданий.

"Операционные издержки повысились на 6% г/г. Чистый процентный доход продолжает расти, достигнув $15,13 млрд по итогам квартала (+18,7% г/г). Эмитент вновь повысил прогноз чистой процентной прибыли до $58 млрд по итогам 2022г", - отмечается в комментарии.

Аналитики обращают внимание на снижение прибыли сегмента управления активами на 13% г/г ввиду негативного влияния переоценки ценных бумаг и увеличения инвестиций в развитие бизнеса. Объем активов под управлением сократился на 8% г/г, до $2,7 трлн. Чистая прибыль подразделения инвестиционного банкинга упала на 25,8% г/г.

"JPM объявил в марте о планах запуска программы buyback на сумму $30 млрд. Однако за апрель-июнь банк выкупил акции на сумму лишь $224 млн. Поскольку по итогам стресс-теста ФРС требования к капиталу эмитента были повышены, менеджмент принял решение о временной приостановке buyback с целью наращивания объема капитала и снижения доли активов, подверженных риску, с учетом ухудшения рыночных условий и роста ипотечных ставок", - пишут стратеги "Фридом Финанс".

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