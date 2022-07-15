Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов последнего торгового дня недели

Москва. 15 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов последнего дня недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,3-58,79 руб./$1, по итогам второй минуты торгов курс составил 58,74 руб./$1 (+44 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 58,805 руб./EUR1 (+5,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 26,68 коп. к уровню закрытия 14 июля, до 58,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,32 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 46,18 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов перед выходными днями и в ожидании новых стимулов. Негативное влияние на его котировки оказывают падение цен на нефть и общемировой тренд на падение интереса к риску, обусловленный ужесточением денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Опубликованные в среду данные Минтруда США, показавшие усиление инфляции в стране до максимальных почти за 41 год 9,1%, заставили инвесторов пересмотреть прогнозы в отношении темпов подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на июльском заседании.

Сначала котировки фьючерсов на уровень ставки показывали, что трейдеры на 85% уверены в вероятности ее подъема американским ЦБ сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) в июле.

Однако член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что рынок, возможно, "несколько забегает вперед", ожидая увеличения ставки на 100 б.п. Он отметил, что по-прежнему выступает за повышение ставки в июле на 75 б.п., но признал, что экономические статданные, которые будут опубликованы в ближайшее время, могут изменить его мнение в пользу более резкого подъема.

"Если эти данные окажутся существенно сильнее, чем ожидается, я могу склониться к более значительному подъему ставки в июле, поскольку это будет означать, что спрос в экономике не ослабляется достаточно быстро, чтобы сдержать инфляцию", - заявил он.

МИД Канады сообщил о введении новых санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. "14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах (Россия), чтобы запретить предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности", - говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что в санкционный список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Согласно уточнениям МИД, "любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается предоставлять России или любому лицу в России услуги", связанные с производством металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение после незначительного повышения ранее в пятницу.

Аналитики TD Securities предположили, что это могло быть технической корректировкой после того, как днем ранее котировки упали до минимумов за последние три месяца.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК подешевели на 0,28% - до $98,82 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром понижаются на 0,62% - до $95,19 за баррель.

С начала текущей недели цена WTI упала примерно на 9%, Brent - на 7%, отмечает MarketWatch.

"Опасения относительно неустойчивого спроса начинают преобладать над опасениями по поводу поставок, и это оказывает давление на рынки фьючерсов на энергоносители на этой неделе", - полагает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Фьючерсы на нефть "дешевеют, поскольку приходит осознание того, что США, вероятно, уже находятся в рецессии", заявил старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент.