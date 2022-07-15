Индекс Мосбиржи может опуститься ниже уровня 2000п в пятницу - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может опуститься ниже уровня 2000п в пятницу, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Дневные темпы снижения российского рынка акций замедлились. Из высоколиквидных акций лучший результат в четверг показал "Норникель" (+0,7%), несмотря на то, что цены на никель обвалились более чем на 8%. Бумага развернулась вверх от технической поддержки 15 тыс руб, чуть-чуть не дойдя до годовых минимумов. И это также хороший знак для "быков", говорящий о появлении спроса при приближении к техническим уровням поддержки", - пишет эксперт.

По мнению Антонова, с учетом локальной перепроданности российского рынка акций, цен на нефть, которые вновь пытаются уйти выше $100/барр., и фактора конца недели, в пятницу можно ждать активной фиксации прибыли по спекулятивным шортам.

"Стоит присмотреться к покупке "Мечела", и "Распадской" и производителей удобрений со среднесрочными целями покупки. Однако в целом говорить об окончании нисходящей фазы российского рынка акций пока рано. Не исключаем возобновления распродаж и ухода индекса Мосбиржи под отметку 2000 пунктов. Это вполне логичный сценарий перед началом восстановления рынка, толчок которому может дать реинвестирование значительной части полученных дивидендов", - прогнозирует Антонов.

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