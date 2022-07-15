Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США и еврозоны:

- Торговый баланс в еврозоне за май.

- Промышленное производство и розничные продажи в США за июнь.

- Индекс потребительских настроений на июль и июльская оценка инфляционных ожиданий от Мичиганского университета.

- Индексы цен на импорт и экспорт в США за июнь.

- Индекс активности в производственной сфере штата Нью-Йорк за июль.

- Число активных буровых установок в США от Baker Hughes.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.