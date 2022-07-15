Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 15 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; при этом поддержку рынку будут оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в четверг в минусе, но существенно выше внутридневных минимумов, Nasdaq Composite вышел в небольшой плюс. Трейдеры оценивали перспективы повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на июльском заседании, а также отчетность американских банков за прошедший квартал. Опубликованные в среду данные Минтруда США, показавшие усиление инфляции в стране до максимальных почти за 41 год 9,1%, заставили инвесторов пересмотреть прогнозы в отношении темпов подъема ставки Федрезервом.

Сначала котировки фьючерсов на уровень ставки показывали, что трейдеры на 85% уверены в вероятности ее подъема американским ЦБ сразу на 100 базисных пунктов в июле. Однако член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что рынок, возможно, "несколько забегает вперед", ожидая увеличения ставки на 100 пунктов. Он отметил, что по-прежнему выступает за повышение ставки в июле на 75 базисных пунктов, но признал, что экономические статданные, которые будут опубликованы в ближайшее время, могут изменить его мнение в пользу более резкого подъема. "Если эти данные окажутся существенно сильнее, чем ожидается, я могу склониться к более значительному подъему ставки в июле, поскольку это будет означать, что спрос в экономике не ослабляется достаточно быстро, чтобы сдержать инфляцию", - заявил он. После заявлений Уоллера оценка фьючерсным рынком шансов на подъем ставки сразу на 100 базисных пунктов в июле опустилась до 42%.

Данные, опубликованные в четверг, показали ускорение роста цен производителей в США в июне до 11,3% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. В марте этого года темпы повышения цен производителей достигли рекордных 11,6%.

В пятницу Мичиганский университет обнародует предварительное значение рассчитываемого им индекса потребительского доверия за июль. В июне этот показатель упал до рекордно низкого уровня в 50 пунктов. Данные Мичиганского университета также включают в себя динамику инфляционных ожиданий американцев: в прошлом месяце они составляли 5,3% на среднесрочную перспективу (ближайший год) и 3,1% на долгосрочную перспективу (пять лет).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу, исключение составляет японский индикатор. Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite теряют 0,9% и 0,7% после публикации данных о ВВП КНР за второй квартал, гонконгский Hang Seng упал на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский KOSPI - менее 0,1%. В то же время японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,62%.

Темпы экономического роста в Китае во втором квартале 2022 года резко замедлились из-за карантинных ограничений, введенных властями страны для сдерживания очередной волны COVID-19. Объем ВВП в апреле-июне увеличился на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Это худшая динамика ВВП с первого квартала 2020 года, когда было зафиксировано его падение на 6,8%. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста китайской экономики во втором квартале на 0,9%.

ГСУ назвало небольшое повышение ВВП "трудно заработанным достижением" и предупредило, что экономика продолжит ощущать на себе последствия COVID-19 и ослабления потребительского спроса внутри страны. Среди других неблагоприятных факторов ГСУ отмечает "риск стагфляции в мировой экономике" и ужесточение монетарной политики за рубежом. По сравнению с первым кварталом китайский ВВП упал в апреле-июне на 2,6%. Другие статданные показали ускорение темпов роста промпроизводства в Китае в июне до 3,9% в годовом выражении с 0,7% месяцем ранее и повышение розничных продаж на 3,1% после падения на 6,7% в мае.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут в пятницу. Аналитики TD Securities полагают, что это может быть технической коррекцией после того, как днем ранее котировки упали до минимумов за последние три месяца. Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК подорожали на 0,84% - до $99,93 за баррель. В четверг их цена опустилась на 0,5% и составила на закрытие $99,1 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром повышаются на 0,55% - до $96,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,5%, завершив день на отметке $95,78 за баррель. С начала текущей недели цена WTI упала примерно на 9%, Brent - на 7%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,984 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,942 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июля вырос всего на 0,01% по отношению к среде и составил 108,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 787,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,45%), "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,44%) и "Сегежа Групп-002P-01R" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,25%), "Роснефть-001Р-04" (-0,12%) и "Альфа-Банк-002Р-12" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что компания "Балтийский лизинг" полностью разместила 10-летний выпуск облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. По выпуску предоставлено обеспечение в виде оферты, которая сработает в случае неисполнения эмитентом своих обязательств. Компания установила ставку 1-го купона выпуска облигаций серии БО-П05 на уровне 10,9% годовых. Ставки 2-3-го купонов установлены равными процентной ставке 1-го купона.

ГК "ВЭБ.РФ" установила финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска "зеленых" облигаций серии ПБО-002Р-33 объемом 50 млрд рублей на уровне 10,2% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,46% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Срок обращения выпуска - 5 лет. В ходе сбора заявок объем размещения облигаций был увеличен с первоначальных 30 млрд рублей до 50 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 июля. Привлеченные от размещения выпуска средства компания планирует направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к его изменению.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) (ФСК ЕЭС) установило ставку 30-го купона облигаций 37-38 серий в размере 16,9% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд руб. были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд руб. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставки 2-120 купонов зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 28-го купона выпуска облигаций серии БО-03 в размере 9,7% годовых. Десятилетний выпуск серии БО-03 объемом 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Ставка текущего купона - 17,2% годовых.

Компания "О''КЕЙ" (MOEX: OKEY) отозвала оферту на выкуп облигаций серий 001Р-03 и 001Р-04. "О''КЕЙ" планировала 15 июля выкупить по оферте до 1 млн бондов каждой из серий 001Р-03 и 001Р-04 или до 20% выпусков. Период предъявления бумаг к оферте прошел с 7 по 13 июля. Компания разместила 5-летний выпуск серии 001P-03 объемом 5 млрд рулей. в декабре 2019 года, а 10-летний выпуск серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей - в ноябре 2020 года.