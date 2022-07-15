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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2065-2085п - "Алго Капитал"
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15 июля 2022 года 09:46
Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2065-2085п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2065-2085 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Ожидаем начала торгов в России с повышением в пределах 0,1-1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2065-2085 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2050, 2030 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2100, 2120 пунктов. Умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным приростом. Внутри дня он способен демонстрировать новые попытки коррекционного роста к уровню 2100 пунктов и выше", - пишет эксперт. На взгляд Манжоса, во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация многочисленных важных макроэкономических показателей в США не будет иметь практического значения для локального рынка акций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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