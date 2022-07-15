Риски снижения индекса Мосбиржи до отметки 2000п сохраняются - BCS Express

Риски снижения индекса Мосбиржи до отметки 2000п сохраняются, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций падает пять сессий подряд, - отмечает аналитик. - В этом году более продолжительных непрерывных серий еще не было. Обороты торгов при этом по-прежнему низкие. То есть говорить о масштабном бегстве инвесторов не приходится. Скорее, это просто движение в сторону наименьшего сопротивления из-за временного отсутствия четких драйверов для роста рынка. Появись повод для подъема, например, уверенный отскок в сырьевых товарах или ослабление рубля, то рынок акций может быстро отыграть просадку последних дней".

На взгляд Карпунина, по индексу Мосбиржи обозначенные ранее ключевые уровни остаются актуальными: снизу целью и в то же время зоной торможения снижения выступает широкий диапазон 1850-2000пп, сверху в качестве реперной точки, закрепление выше которой будет означать слом негативной тенденции, эксперт выделяет район около 2160-2170пп.

"Краткосрочный взгляд на рыночные перспективы сдержанный, риски сползания к 2000п сохраняются", - резюмирует стратег инвесткомпании.

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