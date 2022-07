Dow Jones и S&P 500 завершили торги в минусе, Nasdaq вышел в слабый плюс. Фондовые рынки АТР в основном снижаются, исключение составляет Япония. Нефть дорожает после снижения до минимумов за 3 месяца, Brent - $99,95 за баррель.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в четверг в минусе, но существенно выше внутридневных минимумов, Nasdaq Composite вышел в небольшой плюс.

Трейдеры оценивали перспективы повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на июльском заседании, а также отчетность американских банков за прошедший квартал.

Опубликованные в среду данные Минтруда США, показавшие усиление инфляции в стране до максимальных почти за 41 год 9,1%, заставили инвесторов пересмотреть прогнозы в отношении темпов подъема ставки Федрезервом.

Сначала котировки фьючерсов на уровень ставки показывали, что трейдеры на 85% уверены в вероятности ее подъема американским ЦБ сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) в июле.

Однако член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер однако заявил, что рынок, возможно, "несколько забегает вперед", ожидая увеличения ставки на 100 б.п. Он отметил, что по-прежнему выступает за повышение ставки в июле на 75 б.п., но признал, что экономические статданные, которые будут опубликованы в ближайшее время, могут изменить его мнение в пользу более резкого подъема.

"Если эти данные окажутся существенно сильнее, чем ожидается, я могу склониться к более значительному подъему ставки в июле, поскольку это будет означать, что спрос в экономике не ослабляется достаточно быстро, чтобы сдержать инфляцию", - заявил он.

После заявлений Уоллера оценка фьючерсным рынком шансов на подъем ставки сразу на 100 б.п. в июле опустилась до 42%, отмечает Market Watch.

В пятницу Мичиганский университет обнародует предварительное значение рассчитываемого им индекса потребительского доверия за июль. В июне этот показатель упал до рекордно низкого уровня в 50 пунктов. Данные Мичиганского университета также включают в себя динамику инфляционных ожиданий американцев: в прошлом месяце они составляли 5,3% на среднесрочную перспективу (ближайший год) и 3,1% на долгосрочную перспективу (пять лет).

"Мы ждем этих данных, чтобы понять, усилились ли инфляционные ожидания в США, - отмечает аналитик LPL Financial Куинси Кросби. - Если они выросли, Федрезерв, вероятно, будет обсуждать подъем ставки на 100 б.п. Или центробанку придется увеличивать ставку темпами по 75 б.п. дольше, чем он предполагал".

Данные, опубликованные в четверг, показали ускорение роста цен производителей в США в июне до 11,3% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. В марте этого года темпы повышения цен производителей достигли рекордных 11,6%.

Негативом для рынка в четверг стали слабые финансовые отчеты банков JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (SPB: JPM) и Morgan Stanley (SPB: MS) (SPB: MS) за прошедший квартал.

Снижение чистой прибыли JPMorgan, крупнейшего банка США по объему активов, превзошло прогнозы аналитиков. Кроме того, фининститут сообщил о приостановке обратного выкупа акций.

"Высокая инфляция, ослабление потребительского доверия, неопределенность относительно того, насколько высоко будет поднята ставка, а также беспрецедентное количественное ужесточение и влияние этого фактора на глобальную ликвидность с большой вероятностью будут негативно сказываться на мировой экономике, - заявил главный исполнительный директор JPMorgan Джеймс Даймон. - Мы готовы ко всему, что бы ни случилось".

Morgan Stanley тем временем показал более слабые, чем ожидалось, квартальные показатели скорректированной прибыли и выручки.

Акции JPMorgan подешевели на 3,5% по итогам торгов в четверг, бумаги Morgan Stanley - на 0,4%.

В пятницу будут опубликованы результаты банков Citigroup Inc. (SPB: C) (SPB: C) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) (SPB: WFC) за прошедший квартал.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что прибыли компаний индекса S&P 500 в целом в прошедшем квартале увеличились в среднем на 4,3% - минимальными темпами с конца 2020 года.

Бумаги Conagra Brands (SPB: CAG) (SPB: CAG), производителя готовых продуктов питания, подешевели на 7,3%. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 финансового года почти вдвое, а ее выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Цена акций Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (SPB: CSCO) опустилась на 0,9% вслед за ухудшением рекомендаций для бумаг американского производителя сетевого оборудования экспертами JPMorgan до "нейтрально" с "выше рынка". Банк также понизил прогнозную цену акций Cisco до $51 с $62.

Стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) (SPB: TSLA) Inc. поднялась на 0,5%. Накануне стало известно, что компанию покинул Андрей Карпаты, директор отдела искусственного интеллекта и глава группы разработки автопилота в автомобилях Tesla.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг упал на 142,62 пункта (0,46%) и составил 30630,17 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 11,4 пункта (0,3%) - до 3790,38 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 3,6 пункта (0,03%) и составил 11251,19 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в пятницу, исключение составляет японский индикатор.

Китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite теряют 0,9% и 0,7% после публикации данных о ВВП КНР за второй квартал, гонконгский Hang Seng упал на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский KOSPI - менее 0,1%.

В то же время японский Nikkei 225 прибавляет 0,5%.

Темпы экономического роста в Китае во втором квартале 2022 года резко замедлились из-за карантинных ограничений, введенных властями страны для сдерживания очередной волны COVID-19.

Объем ВВП в апреле-июне увеличился на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Это худшая динамика ВВП с первого квартала 2020 года, когда было зафиксировано его падение на 6,8%. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста китайской экономики во втором квартале на 0,9%.

ГСУ назвало небольшое повышение ВВП "трудно заработанным достижением" и предупредило, что экономика продолжит ощущать на себе последствия COVID-19 и ослабления потребительского спроса внутри страны. Среди других неблагоприятных факторов ГСУ отмечает "риск стагфляции в мировой экономике" и ужесточение монетарной политики за рубежом.

По сравнению с первым кварталом китайский ВВП упал в апреле-июне на 2,6%.

Другие статданные показали ускорение темпов роста промпроизводства в Китае в июне до 3,9% в годовом выражении с 0,7% месяцем ранее и повышение розничных продаж на 3,1% после падения на 6,7% в мае.

Котировки акций китайских девелоперов снижаются в пятницу на информации о том, что все больше людей в Китае отказывается платить по ипотечным кредитам в случае остановленных строительных проектов. По данным China Real Estate Corp., с такой ситуацией столкнулись уже не менее 100 проектов в более 50 городах КНР.

Это ослабит ликвидность застройщиков и ограничит использование ими первоначальных платежей покупателей, отмечают эксперты Nomura International Hong Kong.

Акции Poly Developments упали в цене на 5,2%, China Vanke - на 3,7%.

Стоимость бумаг китайского производителя автомобилей BYD Co. подскочила на 6% в ходе торгов в Гонконге благодаря сильному прогнозу компании. BYD прогнозирует чистую прибыль в первом полугодии на уровне 2,8 млрд юаней ($414,4 млн) - 3,6 млрд юаней по сравнению с 1,17 млрд юаней годом ранее.

Китайская угольная компания Yankuang Energy Group Co. прогнозирует увеличение своей чистой прибыли в первом полугодии втрое. Акции компании подскочили в цене на 4,7%.

Котировки бумаг японских ритейлеров растут благодаря сильной отчетности Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, опубликованной накануне после закрытия рынка.

Акции Fast Retailing прибавляют в цене 8,2%. Компания улучшила прогноз показателей на текущий фингод благодаря сильным за первые три финквартала. Теперь она планирует получить по итогам фингода, который закончится в августе, выручку на уровне 2,25 трлн иен (рост на 5,5%, ранее ожидался рост на 3,1%) и чистую прибыль в размере 250 млрд иен (+47%, предыдущий прогноз предполагал рост на 12%).

Бумаги японских банков Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui теряют в стоимости соответственно 2,7% и 1,8% на фоне слабых отчетов крупных американских банков за прошедший квартал.

Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу.

Аналитики TD Securities полагают, что это может быть технической корректировкой после того, как днем ранее котировки упали до минимумов за последние три месяца.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подорожали на $0,85 (на 0,9%) - до $99,95 за баррель. В четверг их цена опустилась на $0,47 (на 0,5%) и составила на закрытие $99,1 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром повышаются на $0,48 (на 0,5%) - до $96,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,52 (на 0,5%), завершив день на отметке $95,78 за баррель.

С начала текущей недели цена WTI упала примерно на 9%, Brent - на 7%, отмечает MarketWatch.

"Опасения относительно неустойчивого спроса начинают преобладать над опасениями по поводу поставок, и это оказывает давление на рынки фьючерсов на энергоносители на этой неделе", - полагает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Фьючерсы на нефть "дешевеют, поскольку приходит осознание того, что США, вероятно, уже находятся в рецессии", заявил старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент.