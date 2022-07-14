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14 июля 2022 года 19:35

Рынок акций РФ в четверг замедлил снижение вместе с укреплением рубля, индекс Мосбиржи просел к 2060п

Москва. 14 июля. Рынок акций РФ в четверг замедлил снижение вместе с укреплением рубля, попытки коррекции вверх не получили поддержки покупателей из-за негативных сигналов с внешних площадок на фоне опасений ужесточения монетарной политики Федрезервом США; индекс Мосбиржи опустился в район 2060 пунктов после локального отскока днем выше 2100 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2063,3 пункта (-0,5%, максимум сессии - 2105,61 пункта), индекс РТС - 1113,97 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар просел до 58,34 рубля (-0,06 рубля), днем курс опускался к 57,7 руб./$1.

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -2,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик, рынок акций РФ в четверг выглядел лучше, чем внешние площадки. В пятницу ожидается сохранение повышенной волатильности, диапазон по рублевому индексу МосБиржи может составить 2050-2100 пунктов, по индексу РТС - 1100-1150 пунктов.

После высокой инфляции в США усилились ожидания более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и роста ставки на 100 б.п. на заседании 27 июля, что может спровоцировать замедление американской экономики. Аналитики Уолл-стрит оценивают в 85% вероятность резкого подъема ставки, хотя до публикации данных об инфляции такая вероятность оценивалась рынком примерно в 3%. Опасения участников рынка подкрепляются слабыми сигналами с рынка труда США.

Оптимизма не принесли и первые сезонные корпоративные отчеты в банковском секторе (отчет JPMorgan не оправдал ожиданий). В ближайшие недели наиболее волатильными будут акции технологического сектора, поскольку акции роста наиболее чувствительны к повышению процентной ставки, полагает Линчик.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, попытки индекса МосБиржи завершились новыми распродажами, индикатор снизился пятые торги подряд, при этом в лидерах отката вновь выступили бумаги сырьевых экспортеров (за исключением "НОВАТЭКа").

Кроме того, подешевели акции сектора горной добычи и металлургии, где сильнее остальных упали бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) и расписки Polymetal, хотя стабилизировались акции ПАО "Полюс". Негативная динамика золотодобытчиков связана с падением цен на золото, которые опускались ниже $1700 за унцию впервые с августа прошлого года.

Индекс Мосбиржи в четверг замедлил снижение и в пятницу может приостановить откат, полагает Головинов.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, за непродолжительной попыткой отскока рынка акций вверх последовало погружение в умеренный "минус". Цены на нефть Brent снова прижало на уровни чуть ниже $100 за баррель на фоне общего снижения риск-аппетита на мировых рынках. Рост осторожности можно связать с "перевариванием" новой важной экономической информации - превысившего прогнозы июньского индекса потребительских цен в США и с данными "Бежевой книги" ФРС, которые указывают на то, что опасения по поводу рецессии начали сдерживать активность в американской экономике. В "Бежевой книге" также прогнозируется, что ценовое давление сохранится как минимум до конца 2022 года.

По данным западных СМИ, Европейская комиссия ухудшает прогнозы по инфляции и росту экономики еврозоны на 2022-2023 годы из-за конфликта на Украине. В конце недели активность покупателей на российском рынке может сдерживать "эффект пятницы", инвесторы продолжат наблюдать за общими рыночными настроениями, сырьевыми ценами и динамикой рубля. Индекс МосБиржи в пятницу будет формироваться в пределах 2000-2120 пунктов, полагает Бахтин.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, индекс МосБиржи продолжает двигаться в направлении тестирования психологической поддержки 2000 пунктов. На текущих уровнях российский рынок выглядит очень дешево и находится под техническим давлением фактора прохождения дивидендных отсечек. Уровни на подходе к 2000 пунктам выглядят привлекательно для долгосрочных инвесторов.

Нефть продолжила снижение, и подешевели металлы, поскольку инфляция цен производителей в США в июне превзошла прогнозные оценки, добавляя опасений в пользу агрессивного повышения ставок ФРС, которое может спровоцировать рецессию.

Тем временем, Евросоюз планирует одобрить седьмой пакет санкций против РФ в который может войти запрет на импорт золота из России (Россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, и ее экспорт золота в 2021 году оценивался в 12,6 млрд фунтов стерлингов). Также новые санкции будут предусматривать расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию.

Еврокомиссия ухудшила прогноз ВВП еврозоны на 2022 год, при этом прогноз на 2023 год был существенно пересмотрен в сторону снижения. Согласно новым ожиданиям, ВВП в 2022 году вырастет на 2,6% (предыдущий прогноз +2,7%), рост ВВП в 2023 году составит 1,4%, а не 2,3%, как ожидалось ранее. Экономика Евросоюза впадет в рецессию в случае остановки поставок газа из России в ближайшее время, заявил на пресс-конференции член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони, отметил Шульгин.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,4-1,9%) и Штаты (индексы снижаются на 0,8-1%).

Негативом для рынков стали также слабые финансовые отчеты банков JPMorgan и Morgan Stanley (SPB: MS) за прошедший квартал.

Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 11,3% в годовом выражении и на 1,1% относительно мая, при прогнозах роста на 10,7% и 0,8% соответственно. Заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе неожиданно выросли до 244 тыс., аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 234 тыс.

Трейдеры оценивают в 80% вероятность увеличения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. Еще во вторник вероятность такого радикального подъема ставки оценивалась всего в 7,6%. Следующее заседание ФРС состоится 27-28 июля.

На нефтяном рынке в четверг цены остаются под давлением продаж на фоне роста запасов топлива в США и опасения рецессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $97,92 за баррель (-1,7% и +0,1% в среду), августовская цена WTI - $94,31 за баррель (-2,1% и +0,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей. Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги SFI (MOEX: SFIN) (-12,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-7,9%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-4,6%), акции "Селигдара" (-4,5%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,8%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,6%), упали после отсечки дивидендов "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-5,2%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+8,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+7,5%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+6,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,2%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+5,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 25,93 млрд рублей (из них 5,41 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,27 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,22 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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