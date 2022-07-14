Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне бегства инвесторов от риска

Москва. 14 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в связи с растущими ожиданиями ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в условиях высокой инфляции. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 31,36% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 19,08% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 9 базисных пунктов - до 29,93% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 19,29% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 17 базисных пунктов - до 28,77% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 17,61% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 2 базисных пункта - до 29,12% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 43,35% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 29,54% от номинала (их доходность не изменилась и составила 33,99% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 60 базисных пунктов, поднявшись до 30,21% от номинала (их доходность снизилась на 40 базисных пунктов - до 27,54% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 88 базисных пунктов - до 29,26% от номинала (их доходность снизилась на 255 базисных пунктов - до 88,2% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене всего 8 базисных пунктов, подорожав до 32,27% от номинала (его доходность выросла на 85 базисных пунктов - до 134,46% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала. В свою очередь мировые рынки падают в четверг в связи с растущими ожиданиями ускорения темпов повышения базовой процентной ставки ФРС в условиях высокой инфляции. Дополнительным фактором, оказывающим давление на фондовый рынок США, является продолжающееся укрепление доллара, которое ограничивает доходы американских экспортеров от зарубежных операций. Курс единой европейской валюты в четверг упал ниже паритета в паре с долларом впервые за 20 лет.

Судя по фьючерсам на уровень ставки ФРС, трейдеры оценивают в 85% вероятность ее подъема сразу на 100 базисных пунктов на заседании 26-27 июля с текущего уровня в 1,5-1,75% годовых. До публикации данных об инфляции в США за июнь такая вероятность оценивалась рынком примерно в 3%. Повышение ставки сразу на 100 базисных пунктом станет крупнейшим с начала 1990-х годов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце выросли на 9,1% в годовом выражении, сообщило накануне министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981 года). Данные, опубликованные в четверг, показали ускорение роста цен производителей (индекс PPI) в США в июне до 11,3% в годовом выражении с 10,9% месяцем ранее. В марте этого года темпы повышения цен производителей достигли рекордных 11,6%. Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. и достигло 244 тыс. человек, максимума с начала ноября 2021 года.

Эксперты также обращают внимание, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает особое регулирование корпоративных отношений в 2022-2023 годах. Закон, в частности, призван решить проблему платежей по еврооблигациям, с которой столкнулись российские компании и банки на фоне введения беспрецедентно жестких санкций против России после начала военной операции на Украине. Иностранные банки-корреспонденты и банки-агенты замораживают платежи компаний, которые оказались в санкционных списках сами или если в них фигурируют их владельцы. В результате заемщики, готовые платить по евробондам, не имеют технической возможности это делать.

Документ разрешает российским заемщикам до 31 декабря 2022 года без регистрации проспекта размещать облигации для "замещения" евробондов. Оплата "замещающих" облигаций будет осуществляться евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Документом предусмотрено, что размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.

Кроме того, до конца 2022 года ограничивается возможность объявления кросс-дефолтов, если заемщик расплатился по еврооблигациям в соответствии с временным порядком осуществления выплат или если не смог расплатиться по ним (или расплатился ненадлежащим образом) из-за "обстоятельств нефинансового характера", которые не могли быть предотвращены должником. В таких случаях кредиторы компании не смогут требовать досрочного исполнения обязательств по другим облигациям, а также по кредитам и займам.