Инвестбанк Синара начал анализ Halyk Bank с рекомендацией "покупать" для его GDR

"Инвестиционный банк Синара" начал начал анализ Halyk Bank c рекомендацией "покупать" для его GDR при целевой цене $15,2 за штуку, что предполагает потенциал снижения 69%, сообщается в обзоре банка.

"Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank показывает высокую рентабельность собственного капитала, заслужил отличную "дивидендную репутацию", выплачивая акционерам 60% чистой прибыли, не поступаясь при этом достаточностью капитала. По нашим оценкам, рентабельность капитала останется в 2022-2024гг в районе 20-24% благодаря превосходным позициям банка на рынке, где банковские услуги пока недостаточно широко распространены, развитию розничного сегмента и цифровизации бизнеса", - пишет аналитик Ольга Найденова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.