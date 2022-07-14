"Финам" рекомендует держать бумаги The Utilities Select Sector SPDR Fund с целью $78

"Финам" присвоил рейтинг "держать" бумагам The Utilities Select Sector SPDR Fund с целевой ценой $78, что предполагает потенциал роста 11,6% без учета дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"The Utilities Select Sector SPDR Fund относительно неплохо проявляет себя в 2022 году, потеряв лишь 2,3% при падении S&P 500 на 19,9%. Причиной этому защитная природа коммунального сектора, доходы которого в случае замедления экономической активности будут падать медленнее широкого рынка. В таком сценарии интерес к коммунальным компаниям со стороны инвесторов может увеличиться даже с учетом того, что высокая инфляция и рост ставок крайне неблагоприятны для тарифных кейсов с высокой долговой нагрузкой", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

The Utilities Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Utilities Select Sector Index, который в свою очередь преимущественно включает ведущие американские коммунальные компании, занимающиеся поставками электроэнергии, газа, воды и пара.

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