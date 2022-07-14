"Финам" повысил рекомендацию для акций класса H и ADS PetroChina до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для ADS PetroChina (торгуются в США) с "держать" до "покупать" PetroChina Co. и целевую цену с $44,50 до $51,94 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,6%, говорится в материале инвесткомпании.

Также аналитики "Финама" повысили рекомендацию для акций класса H PetroChina (торгуются в Гонконге) с "держать" до "покупать" и целевую цену с HKD3,46 до HKD4,08, что предполагает потенциал роста 15,6%. Повышение целевой цены преимущественно связано с сочетанием недавней коррекции акций и сохраняющихся повышенных цен на нефть, подчеркивает аналитик Сергей Кауфман.

"Акции PetroChina за последний месяц снизились более чем на 20% На фоне недавней коррекции цен на нефть и проблем с коронавирусом в Китае. При этом сейчас локдауны в стране практически сошли на нет, а цены на нефть, по нашим прогнозам, останутся на рекордном за последние 8 лет уровне. Полагаем, что данные факторы продолжат поддерживать финансовые результаты PetroChina, что по итогам года может трансформироваться в привлекательную дивидендную доходность 9,9%", - пишет Кауфман.

PetroChina - крупнейшая в Китае и одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний по объемам добычи. Деятельность PetroChina охватывает добычу, переработку и импорт с последующей перепродажей нефти, газа и СПГ, сеть АЗС и нефтехимию.

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