"Финам" понизил рекомендацию для акций PPL Corp. до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций PPL Corp. с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне $29,3 за штуку на март 2023г, что предполагает потенциал роста 8,3% без учета дивидендов, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Ковалева.

"PPL в конце мая 2022г наконец получила разрешение регуляторов на закрытие сделки по покупке сетевых активов в штате Род-Айленд у National Grid, после чего чистая прибыль компании должна вернуться к росту. Продажа подразделения WPD позволила PPL укрепить баланс за счет снижения долговой нагрузки, что дает преимущество перед конкурентами в условиях быстрого роста процентных ставок в США. Однако потенциал дальнейшего роста акций компании после ралли выглядит ограниченным", - пишет эксперт "Финама".

PPL Corp. - американский коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в штатах Пенсильвания, Кентукки, Вирджиния и Род-Айленд.

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