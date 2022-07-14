.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного повышается к доллару и евро после волатильного старта торгов и несмотря на дешевеющую нефть
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в июне составила 0,35%
В июне потребительские цены снизились на 0,35% после роста на 0,12% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в сентябре 2020 года
 
Снижение инфляции в РФ связано с разовыми факторами, их действие вскоре ослабнет - аналитики ЦБ
Снижение уровня потребительских цен в России в июне связано с разовыми факторами, действие которых вскоре ослабнет, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "С поправкой на...
 
Как жить российским инвесторам в новой реальности
Перестройка российской экономики в новой реальности неизбежна, а значит, то же ждет и финансовый сектор. Задачи, которые Банк России решает последние годы, например улучшение условий конкуренции, обострятся еще сильнее – банки разделились на...
 
На госпрограмму льготного лизинга по электронике просят 10 млрд руб.
ГТЛК предлагает Минцифры расширить программу льготного лизинга "цифровых активов", в первую очередь электроники и вычислительной техники, пишет "Коммерсантъ". Для увеличения "темпов импортозамещения", по мнению компании, нужно еще 10 млрд руб. В...
 
14 июля 2022 года 15:33

Рубль днем немного повышается к доллару и евро после волатильного старта торгов и несмотря на дешевеющую нефть

Москва. 14 июля. Доллар США и евро возобновили небольшое снижение на "Московской бирже" в четверг днем после неудачных попыток подрасти на старте торгов. Рубль укрепляется к бивалютной корзине перед началом налогового периода июля и несмотря на заметно дешевеющую нефть.

Курс доллара США составил 58,35 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,31 руб./EUR1, подешевев на 39,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,7 копейки - до 58,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилизировался и немного укрепляется к доллару и евро днем в четверг после заметных колебаний в первую половину дня. Поддержку котировкам оказывает подготовка к старту налоговых платежей месяца, негативное влияние исходит от рынка нефти.

Снижение активности торгов в середине дня совпало с появлением новости, что Минфин внес в правительство РФ предложения по новым параметрам бюджетного правила. Участники рынка ждали дополнительных деталей, однако в пресс-службе ведомства сообщили "Интерфаксу" лишь то, что "дальнейшая работа по его обсуждению и доработке будет проводиться на площадке правительства".

О том, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе, рассказал на съезде РСПП 29 июня глава Минфина Антон Силуанов. Он сообщил, что правительство на следующей неделе - то есть на неделе с 4 июля - обсудит вопросы, связанные с курсообразованием. На курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран.

О рассмотрении предложений Минфина в правительстве на неделе с 4 по 10 июля официально не сообщалось.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, вопрос обсуждался на прошлой неделе, 5 июля, на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. По итогам заседания Минфину было поручено к 13 июля внести в правительство "предложения по корректировке "бюджетных правил", включая формулу расчетов и определения объемов доходной и расходной частей федерального бюджета, а также предполагаемые объемы расходов на проведение валютных интервенций".

Росстат на неделе со 2 по 8 июля 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,03% после инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (0,12%, 0,14% и 0,01%), отмечалось в сообщении ведомства, опубликованного накануне вечером, уже после завершения торгов.

С начала месяца цены в РФ выросли к 8 июля на 0,17%, с начала года - на 11,60%.

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 8 июля до 15,68-15,69% с 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Снижение уровня потребительских цен в России в июне связано с разовыми факторами, действие которых вскоре ослабнет, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"С поправкой на действие этих факторов текущий рост потребительских цен оценивается как повышенный относительно цели Банка России, а проинфляционные риски - как более высокие по сравнению с дезинфляционными. В 2024 году инфляция возвратится к 4% под воздействием проводимой денежно-кредитной политики, учитывающей эти риски", - отмечают аналитики ЦБ.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила в середине июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, если еще при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то, скорее всего, инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%. Конечно, мы будем это учитывать, принимая решения по денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.

"Российская валюта продолжает игнорировать падение нефти и фактор сильного доллара, который торгуется на новых 20-летних максимумах на международной арене. Такое хладнокровие означает, что главной опорой рубля остается сильный дисбаланс импорта и экспорта. Импорт постепенно восстанавливается, но процесс займет какое-то время и не несет непосредственной угрозы для позиций нашей валюты в настоящий момент. Впрочем, до конца месяца рост рубля еще может затормозиться с подачи Банка России, который с большой долей вероятности продолжит снижать ставку на ближайшем заседании. Но даже если произойдет отскок пары "доллар-рубль", восстановление вряд ли будет устойчивым, тем более что рубль традиционно получает поддержку со стороны налогового периода во второй половине месяца", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В среду торговый объем в паре "доллар-рубль" составил 102,4 млрд рублей по сравнению с 120 млрд рублей в предыдущий торговый день. Торговый объем в паре "евро-рубль" составил 80 млрд рублей против 60,3 млрд рублей в предыдущий день. Торговые объемы в этой паре в последний месяц на удивление стабильны - 40-60 млрд рублей в день. Поэтому рост показателя выглядит необычно. Торговый объем в паре "юань-рубль" составил 35,5 млрд рублей против 30,1 млрд рублей в предыдущий день. Котировки Brent сейчас находятся на минимумах с 11 апреля. Тогда рубль к доллару торговался выше 75,00. Однако сейчас курс находится вблизи 58 рублей за единицу валюты США. Мы приходим к выводу, что укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни, это не столько история сильного торгового баланса, сколько история увеличения объемов дедолларизации и одновременно юанизации. Теперь к этому процессу добавится июльский налоговый период со всеми вытекающими последствиями повышенного в это время предложения валюты со стороны экспортеров. Ожидаем в рамках июльского налогового периода попытку курса "доллар-рубль" перейти в диапазон 50-55 за единицу валюты США", - говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов в четверг на опасениях резкого повышения ставки Федрезерва и данных о росте запасов топлива в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в четверг составляет $97,5 за баррель, что на 2,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,04 за баррель, что на 2,35% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти и менее существенного роста резервов нефтепродуктов.

Кроме того, инфляция в США (индекс CPI) в июне ускорилась до 9,1% с 8,6% в мае, обновив максимум с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения потребительских цен на 8,8%.

По мнению трейдеров, ускорение инфляции повысило вероятность того, что Федеральная резервная система США может поднять ставку на июльском заседании сразу на 1 процентный пункт вместо 75 базисных пунктов. Такое резкое ужесточение денежно-кредитной политики может приблизить наступление рецессии в крупнейшей экономике мира.

Вашингтон не планирует вводить санкции в отношении стран и компаний, которые не захотят присоединиться к предлагаемой схеме ограничения цен на российскую нефть, заявил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо. "Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции, поскольку в данном случае мы создаем нужные стимулы для стран, покупающих российскую нефть, - сказал он в интервью Bloomberg Television. - У стран, желающих присоединиться к этой коалиции, будут естественные стимулы".

Как сообщалось, глава Минфина Джанет Йеллен на этой неделе совершает турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на нефть из РФ. По ее мнению, такая схема позволит ограничить доходы российского бюджета, при этом сохранив российское топливо на мировом рынке.

Россия сможет сколько угодно поставлять нефть странам-потребителям при соблюдении потолка цен, в противном случае Запад примет более суровые меры, что перекроет значительную часть экспорта РФ, заявила в четверг глава американского Минфина.

"Мы предлагаем исключение, которое позволит России экспортировать нефть, пока цена не превышает уровня, который еще предстоит установить. В противном случае Россия окажется в ситуации, в которой будет полностью отрезана от важнейших услуг (по экспорту нефти - ИФ), что, вероятно, перекроет экспорт существенного объема российской нефти", - сказала Йеллен в ходе пресс-конференции на индонезийском острове Бали. "Я думаю, что с российской точки зрения, Россия должна быть готова согласиться с предельной установленной ценой на ее нефть, поскольку в противном случае в отношении России будет принята более суровая стратегия", - добавила она.

По словам Йеллен, ЕС, США, а также, предположительно, Великобритания рассматривают введение запрета на страхование и финансовые услуги, необходимые при поставках нефти. Она подчеркнула, что следование ценовым ограничениям для России все еще будет приносить ей прибыль в то время, как запрет, напротив, лишит ее большой части дохода.

Кроме того, отметила глава американского Минфина, без введения потолка цен на нефть или ценового исключения из планируемого запрета, будет наблюдаться намного более значительный рост мировых цен. При этом она выразила надежду, что Китай и Индия поддержат ограничение цен на российскую нефть. "Я надеюсь, что Китай и Индия поймут, что соблюдение потолка цен будет служить их интересам в плане снижения стоимости, которую они платят за российскую нефть", - сказала Йеллен.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно слегка повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая не изменилась относительно среды, оставшись на отметке 9,47% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,52% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 2 б.п. - до 9,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 9,63% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 июля 2022 года 19:35
Рынок акций РФ в четверг замедлил снижение вместе с укреплением рубля, индекс Мосбиржи просел к 2060п
Москва. 14 июля. Рынок акций РФ в четверг замедлил снижение вместе с укреплением рубля, попытки коррекции вверх не получили поддержки покупателей из-за негативных сигналов с внешних площадок на фоне опасений ужесточения монетарной политики Федрезервом США; индекс Мосбиржи опустился в район 2060 пунктов после локального отскока днем выше 2100 пунктов.    читать дальше
.
14 июля 2022 года 19:05
"Финам" рекомендует держать акции Xiaomi с целью HKD13,30
"Финам" рекомендует держать акции Xiaomi с целевой ценой HKD13,30 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 3,9%, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы с осторожностью смотрим на перспективы акций Xiaomi в связи со слабой конъюнктурой на мировом рынке смартфонов....    читать дальше
.
14 июля 2022 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне бегства инвесторов от риска
Москва. 14 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в связи с растущими ожиданиями ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в условиях высокой инфляции. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
14 июля 2022 года 18:30
Инвестбанк Синара начал анализ Halyk Bank с рекомендацией "покупать" для его GDR
"Инвестиционный банк Синара" начал начал анализ Halyk Bank c рекомендацией "покупать" для его GDR при целевой цене $15,2 за штуку, что предполагает потенциал снижения 69%, сообщается в обзоре банка. "Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank показывает высокую рентабельность собственного капитала,...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 18:01
"Финам" рекомендует держать бумаги The Utilities Select Sector SPDR Fund с целью $78
"Финам" присвоил рейтинг "держать" бумагам The Utilities Select Sector SPDR Fund с целевой ценой $78, что предполагает потенциал роста 11,6% без учета дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании. "The Utilities Select Sector SPDR Fund относительно неплохо проявляет себя в 2022 году,...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 17:35
"Финам" повысил рекомендацию для акций класса H и ADS PetroChina до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для ADS PetroChina (торгуются в США) с "держать" до "покупать" PetroChina Co. и целевую цену с $44,50 до $51,94 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,6%, говорится в материале инвесткомпании. Также аналитики "Финама" повысили рекомендацию для акций класса H...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 17:12
Дальнейшее снижение котировок акций Delta Air маловероятно - Инвестбанк Синара
Инвесторы справедливо оценили отчетность Delta Air Lines за 2К22, при этом падение акций на 24% с начала года уже учитывает потенциальное давление на прибыль в 2022г, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". 13 июля были представлены неоднозначные финансовые результаты Delta Air Lines за...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 16:47
"Финам" понизил рекомендацию для акций PPL Corp. до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для акций PPL Corp. с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне $29,3 за штуку на март 2023г, что предполагает потенциал роста 8,3% без учета дивидендов, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Ковалева. "PPL в конце мая...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 16:25
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции EQT с целью $42
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции EQT Corp. с целью $42 за штуку" с горизонтом инвестирования до 90 дней. Цена входа: $36,4, потенциальная доходность - до 15%, уровень риска - повышенный, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Никита Покровский приводит следующие...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 15:56
"Финам" рекомендует покупать акции American Express с целью $175,1
"Финам" рекомендует покупать акции American Express Co. с целевой ценой $175,1 на июль 2023г, что предполагает потенциал роста от текущего ценового уровня 25,8%, говорится в материале инвесткомпании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса American Express, несмотря на значительные...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 15:32
Потенциал отскока котировок акций JD.com составляет 9% - BCS Express
Потенциал отскока котировок акций JD.com Inc. составляет 9%, говорится в комментарии эксперта BCS Express Евгения Калянова. "Аналитики в течение года ожидают цену акции JD.com на отметке в 312 HKD. Распродажа в гонконгских акциях, на фоне новостей о штрафах Alibaba и Tencent от национального...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 15:08
ЦБР имеет достаточно оснований для снижения ставки на 50 б.п. в июле - Росбанк
Банк России имеет достаточно оснований для снижения ставки на 50 б.п., до 9% годовых, за заседании 22 июля, говорится в материале Росбанка. Росстат по итогам недели с 2 по 8 июля вновь зафиксировал дефляцию (-0,03% н/н), что способствовало снижению годовой оценки инфляции до 15,8% г/г, отмечают...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 14:40
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Coterra Energy с целью $31
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Coterra Energy с целью $31 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: $26,9, потенциальная доходность до 15,2%, уровень риска - повышенный, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Никита Покровский указывает на...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 14:13
S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 3740-3810п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3740-3810 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Накануне "быкам" удалось удержать паритет с "медведями", однако S&P 500 сформировал паттерн "двойная вершина", что предполагает...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 13:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Morgan Stanley с целью $87
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $87 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании. 14 июля в США начинается сезон отчетности, по...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.