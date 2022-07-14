Рубль днем немного повышается к доллару и евро после волатильного старта торгов и несмотря на дешевеющую нефть

Москва. 14 июля. Доллар США и евро возобновили небольшое снижение на "Московской бирже" в четверг днем после неудачных попыток подрасти на старте торгов. Рубль укрепляется к бивалютной корзине перед началом налогового периода июля и несмотря на заметно дешевеющую нефть.

Курс доллара США составил 58,35 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,31 руб./EUR1, подешевев на 39,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,7 копейки - до 58,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилизировался и немного укрепляется к доллару и евро днем в четверг после заметных колебаний в первую половину дня. Поддержку котировкам оказывает подготовка к старту налоговых платежей месяца, негативное влияние исходит от рынка нефти.

Снижение активности торгов в середине дня совпало с появлением новости, что Минфин внес в правительство РФ предложения по новым параметрам бюджетного правила. Участники рынка ждали дополнительных деталей, однако в пресс-службе ведомства сообщили "Интерфаксу" лишь то, что "дальнейшая работа по его обсуждению и доработке будет проводиться на площадке правительства".

О том, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе, рассказал на съезде РСПП 29 июня глава Минфина Антон Силуанов. Он сообщил, что правительство на следующей неделе - то есть на неделе с 4 июля - обсудит вопросы, связанные с курсообразованием. На курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять через новое бюджетное правило, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран.

О рассмотрении предложений Минфина в правительстве на неделе с 4 по 10 июля официально не сообщалось.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, вопрос обсуждался на прошлой неделе, 5 июля, на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. По итогам заседания Минфину было поручено к 13 июля внести в правительство "предложения по корректировке "бюджетных правил", включая формулу расчетов и определения объемов доходной и расходной частей федерального бюджета, а также предполагаемые объемы расходов на проведение валютных интервенций".

Росстат на неделе со 2 по 8 июля 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,03% после инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (0,12%, 0,14% и 0,01%), отмечалось в сообщении ведомства, опубликованного накануне вечером, уже после завершения торгов.

С начала месяца цены в РФ выросли к 8 июля на 0,17%, с начала года - на 11,60%.

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 8 июля до 15,68-15,69% с 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Снижение уровня потребительских цен в России в июне связано с разовыми факторами, действие которых вскоре ослабнет, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"С поправкой на действие этих факторов текущий рост потребительских цен оценивается как повышенный относительно цели Банка России, а проинфляционные риски - как более высокие по сравнению с дезинфляционными. В 2024 году инфляция возвратится к 4% под воздействием проводимой денежно-кредитной политики, учитывающей эти риски", - отмечают аналитики ЦБ.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила в середине июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, если еще при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то, скорее всего, инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%. Конечно, мы будем это учитывать, принимая решения по денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.

"Российская валюта продолжает игнорировать падение нефти и фактор сильного доллара, который торгуется на новых 20-летних максимумах на международной арене. Такое хладнокровие означает, что главной опорой рубля остается сильный дисбаланс импорта и экспорта. Импорт постепенно восстанавливается, но процесс займет какое-то время и не несет непосредственной угрозы для позиций нашей валюты в настоящий момент. Впрочем, до конца месяца рост рубля еще может затормозиться с подачи Банка России, который с большой долей вероятности продолжит снижать ставку на ближайшем заседании. Но даже если произойдет отскок пары "доллар-рубль", восстановление вряд ли будет устойчивым, тем более что рубль традиционно получает поддержку со стороны налогового периода во второй половине месяца", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В среду торговый объем в паре "доллар-рубль" составил 102,4 млрд рублей по сравнению с 120 млрд рублей в предыдущий торговый день. Торговый объем в паре "евро-рубль" составил 80 млрд рублей против 60,3 млрд рублей в предыдущий день. Торговые объемы в этой паре в последний месяц на удивление стабильны - 40-60 млрд рублей в день. Поэтому рост показателя выглядит необычно. Торговый объем в паре "юань-рубль" составил 35,5 млрд рублей против 30,1 млрд рублей в предыдущий день. Котировки Brent сейчас находятся на минимумах с 11 апреля. Тогда рубль к доллару торговался выше 75,00. Однако сейчас курс находится вблизи 58 рублей за единицу валюты США. Мы приходим к выводу, что укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни, это не столько история сильного торгового баланса, сколько история увеличения объемов дедолларизации и одновременно юанизации. Теперь к этому процессу добавится июльский налоговый период со всеми вытекающими последствиями повышенного в это время предложения валюты со стороны экспортеров. Ожидаем в рамках июльского налогового периода попытку курса "доллар-рубль" перейти в диапазон 50-55 за единицу валюты США", - говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

Цены на нефть усилили снижение в ходе торгов в четверг на опасениях резкого повышения ставки Федрезерва и данных о росте запасов топлива в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в четверг составляет $97,5 за баррель, что на 2,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,04 за баррель, что на 2,35% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти и менее существенного роста резервов нефтепродуктов.

Кроме того, инфляция в США (индекс CPI) в июне ускорилась до 9,1% с 8,6% в мае, обновив максимум с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения потребительских цен на 8,8%.

По мнению трейдеров, ускорение инфляции повысило вероятность того, что Федеральная резервная система США может поднять ставку на июльском заседании сразу на 1 процентный пункт вместо 75 базисных пунктов. Такое резкое ужесточение денежно-кредитной политики может приблизить наступление рецессии в крупнейшей экономике мира.

Вашингтон не планирует вводить санкции в отношении стран и компаний, которые не захотят присоединиться к предлагаемой схеме ограничения цен на российскую нефть, заявил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо. "Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции, поскольку в данном случае мы создаем нужные стимулы для стран, покупающих российскую нефть, - сказал он в интервью Bloomberg Television. - У стран, желающих присоединиться к этой коалиции, будут естественные стимулы".

Как сообщалось, глава Минфина Джанет Йеллен на этой неделе совершает турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на нефть из РФ. По ее мнению, такая схема позволит ограничить доходы российского бюджета, при этом сохранив российское топливо на мировом рынке.

Россия сможет сколько угодно поставлять нефть странам-потребителям при соблюдении потолка цен, в противном случае Запад примет более суровые меры, что перекроет значительную часть экспорта РФ, заявила в четверг глава американского Минфина.

"Мы предлагаем исключение, которое позволит России экспортировать нефть, пока цена не превышает уровня, который еще предстоит установить. В противном случае Россия окажется в ситуации, в которой будет полностью отрезана от важнейших услуг (по экспорту нефти - ИФ), что, вероятно, перекроет экспорт существенного объема российской нефти", - сказала Йеллен в ходе пресс-конференции на индонезийском острове Бали. "Я думаю, что с российской точки зрения, Россия должна быть готова согласиться с предельной установленной ценой на ее нефть, поскольку в противном случае в отношении России будет принята более суровая стратегия", - добавила она.

По словам Йеллен, ЕС, США, а также, предположительно, Великобритания рассматривают введение запрета на страхование и финансовые услуги, необходимые при поставках нефти. Она подчеркнула, что следование ценовым ограничениям для России все еще будет приносить ей прибыль в то время, как запрет, напротив, лишит ее большой части дохода.

Кроме того, отметила глава американского Минфина, без введения потолка цен на нефть или ценового исключения из планируемого запрета, будет наблюдаться намного более значительный рост мировых цен. При этом она выразила надежду, что Китай и Индия поддержат ограничение цен на российскую нефть. "Я надеюсь, что Китай и Индия поймут, что соблюдение потолка цен будет служить их интересам в плане снижения стоимости, которую они платят за российскую нефть", - сказала Йеллен.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно слегка повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая не изменилась относительно среды, оставшись на отметке 9,47% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,52% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 2 б.п. - до 9,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 9,63% годовых.