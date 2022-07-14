BCS Express открыл торговую идею: покупать акции EQT с целью $42

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции EQT Corp. с целью $42 за штуку" с горизонтом инвестирования до 90 дней. Цена входа: $36,4, потенциальная доходность - до 15%, уровень риска - повышенный, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Никита Покровский приводит следующие аргументы в пользу покупки:

- Темпы роста спроса в США на природный газ до конца года могут опережать добычу в два раза. Потребление остается на самом высоком уровне за последние 5 лет.

- Ожидается, что цена на фьючерс Henry Hub (NG) до конца года вырастет до $8/MMBtu.

- Значительное увеличение г/г объема экспорта LNG в Европу.

- Операционные затраты компании на добычу составляют $1,33 Mcf, что почти вдвое ниже средней цены реализации. Около 45% объема добычи на 2023г захеджировано.

- Свободный денежный поток по итогу года может составить около $2,5 млрд. FCF yield -17%. В следующем году показатель может достигнуть 25%.

- До конца года менеджмент планирует направить на выкуп акции более $1 млрд, при рыночной капитализации компании в $13,3 млрд.

- Различные методы оценки указывают на справедливую цену выше $46 (потенциал роста более 28%).

Отмечает эксперт и риски:

- Риски коррекции на товарных рынках.

- Появление негативных корпоративных или отраслевых новостей.

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