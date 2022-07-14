Потенциал отскока котировок акций JD.com составляет 9% - BCS Express

Потенциал отскока котировок акций JD.com Inc. составляет 9%, говорится в комментарии эксперта BCS Express Евгения Калянова.

"Аналитики в течение года ожидают цену акции JD.com на отметке в 312 HKD. Распродажа в гонконгских акциях, на фоне новостей о штрафах Alibaba и Tencent от национального регулятора, реализовалась - и бумаги JD.com формируют отскок, набирая за последние дни около 6% на СПБ Бирже", - пишет эксперт.

"С технической точки зрения акции, закрепив поддержку на уровне 195,5, переломили линию down-тренда и стремятся к достижению 200-дневной средней, которая сейчас проходит возле уровня сопротивления на 267,5 (+9% от текущих значений). На недельном графике видим, как нисходящая тенденция по акциям перешла в движение внутри широкого горизонтального коридора. Бумаги, с опорой на динамическую поддержку в виде 20-дневной средней, собираются протестировать верхнюю границу коридора на уровне 267,5, где находится цель", - отмечает Калянов.

JD.com - китайский интернет-ритейлер, предлагающий широкий ассортимент продукции: компьютеры, средства связи и бытовую электронику, а также товары общего назначения, включая продукты питания, косметику и товары для здравоохранения, ювелирные изделия.

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