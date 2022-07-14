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14 июля 2022 года 15:32
Потенциал отскока котировок акций JD.com составляет 9% - BCS Express
Потенциал отскока котировок акций JD.com Inc. составляет 9%, говорится в комментарии эксперта BCS Express Евгения Калянова. "Аналитики в течение года ожидают цену акции JD.com на отметке в 312 HKD. Распродажа в гонконгских акциях, на фоне новостей о штрафах Alibaba и Tencent от национального регулятора, реализовалась - и бумаги JD.com формируют отскок, набирая за последние дни около 6% на СПБ Бирже", - пишет эксперт. "С технической точки зрения акции, закрепив поддержку на уровне 195,5, переломили линию down-тренда и стремятся к достижению 200-дневной средней, которая сейчас проходит возле уровня сопротивления на 267,5 (+9% от текущих значений). На недельном графике видим, как нисходящая тенденция по акциям перешла в движение внутри широкого горизонтального коридора. Бумаги, с опорой на динамическую поддержку в виде 20-дневной средней, собираются протестировать верхнюю границу коридора на уровне 267,5, где находится цель", - отмечает Калянов. JD.com - китайский интернет-ритейлер, предлагающий широкий ассортимент продукции: компьютеры, средства связи и бытовую электронику, а также товары общего назначения, включая продукты питания, косметику и товары для здравоохранения, ювелирные изделия. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-JD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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