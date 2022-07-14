BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Coterra Energy с целью $31 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: $26,9, потенциальная доходность до 15,2%, уровень риска - повышенный, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Никита Покровский указывает на факторы в пользу торговой идеи:

-Темпы роста спроса в США на природный газ до конца года могут опережать добычу в два раза, потребление остается на самом высоком уровне за последние 5 лет.

- Ожидается, что цена на фьючерс Henry Hub (NG) до конца года вырастет до $8/MMBtu.

- Значительное увеличение г/г объема экспорта LNG в Европу.

- Капитальные затраты по итогу года должны составить в районе $1,4-1,5 млрд. Добыча газа ожидается в диапазоне 2,68-2,85 MMcfpd.

- Свободный денежный поток по итогу года может составить около $5,5-6 млрд, из которых минимум 50% планируется направить на выплаты акционерам. Размер FCF на следующий год может также составить $5-6 млрд.

- До конца года менеджмент планирует выкупить акции на сумму более $1 млрд, при рыночной капитализации компании в $21,2 млрд, и выплатить за год $2,4 на акцию (годовая дивидендная доходность - 8,8%). Ставка возврата акционерам (capital return yield) может превысить 10%.

- Различные методы оценки указывают на справедливую цену выше $34 (потенциал роста более 25%)

Отмечает эксперт и риски:

- Риски коррекции на товарных рынках.

- Появление негативных корпоративных или отраслевых новостей.

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