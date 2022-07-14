S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 3740-3810п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3740-3810 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Накануне "быкам" удалось удержать паритет с "медведями", однако S&P 500 сформировал паттерн "двойная вершина", что предполагает дальнейшее движение вниз. RSI удерживается в нейтральной зоне, а MACD указывает на ослабление позиций покупателей. Важное сопротивление для индекса широкого рынка по-прежнему располагается на отметке 3900 пунктов. Для участников рынка более интересно тестирование S&P 500 ближайшей поддержки на уровне 3700 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

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