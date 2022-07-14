Агрессивный цикл повышения ставок ФРС продолжит стимулировать ралли доллара - "Открытие Инвестиции"

Агрессивный цикл повышения ставок ФРС США пока будет продолжать стимулировать ралли доллара, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

"В своих комментариях по валютному рынку мы предупреждали, что доллар может снизиться в рамках коррекции после публикации данных по потребительской инфляции в США. Так и произошло в среду. Однако мы отмечали, что слабость доллара не должна вводить в заблуждение, пик инфляции в США не сформирован. Мы видим вероятность того, что по итогам июля или августа инфляция окажется на новом 40-летнем максимуме из-за продолжающегося роста стоимости аренды жилья. Соответственно, сейчас повышение ставки в США на 75 б.п. в июле уже выглядит как неизбежный факт, а вероятность повышения сразу на 1% значительно возросла. Пока агрессивный цикл повышения ставок ФРС будет продолжать стимулировать ралли доллара", - отмечает Шульгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.