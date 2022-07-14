Потенциал умеренного укрепления рубля пока сохраняется - Банк "Санкт-Петербург"

Потенциал для умеренного укрепления рубля в целом пока сохраняется, но дальнейшее движение курса пары USD/RUB к уровню 55 руб./$1 вероятно к концу месяца, когда начнутся налоговые и дивидендные периоды, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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