Снижение ставки ЦБР 22 июля 2022г может составить 100 б.п. - BCS GM

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания 22 июля текущего года может составить 100 б.п., считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

"Несмотря на изначальное намерение регулятора вернуться к стандартному шагу в 25-50 б.п. при реализации денежно-кредитной политики, дефляция и слабая экономическая активность потенциально могут заставить ЦБ продолжить относительно агрессивный цикл снижения ставок. Мы ожидаем, что на заседании в пятницу, 22 июля, ставка будет снижена на 100 б.п." - пишет эксперт в обзоре.

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