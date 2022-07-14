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14 июля 2022 года 11:47
Снижение ставки ЦБР 22 июля 2022г может составить 100 б.п. - BCS GM
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания 22 июля текущего года может составить 100 б.п., считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. "Несмотря на изначальное намерение регулятора вернуться к стандартному шагу в 25-50 б.п. при реализации денежно-кредитной политики, дефляция и слабая экономическая активность потенциально могут заставить ЦБ продолжить относительно агрессивный цикл снижения ставок. Мы ожидаем, что на заседании в пятницу, 22 июля, ставка будет снижена на 100 б.п." - пишет эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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