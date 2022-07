Инвесторы ждут начала сезона отчетностей

Фондовые индексы США снизились в среду. Фондовые рынки стран АТР умеренно повышаются в четверг. Цены на нефть умеренно растут в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после публикации данных об ускорении инфляции в США в июне, однако к закрытию сессии им удалось существенно сократить падение, наблюдавшееся в ходе торгов.

Как стало известно из отчета министерства труда, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год, с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%.

"Инфляция продолжает ускоряться, несмотря на ожидания, что пик уже пройден", - сказала старший стратег Principal Global Investors Сима Шах.

Данные об очередном ускорении инфляции наверняка станут весомым аргументом для Федрезерва в пользу активного подъема ставки на ближайших заседаниях, полагают аналитики. Это, в свою очередь, повышает вероятность рецессии в американской экономике. На это указывает и тот факт, что доходность 2-летних гособлигаций США превышает доходность 10-летних бумаг уже примерно на 25 базисных пунктов.

Трейдеры оценивают в 80% вероятность увеличения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. Во вторник вероятность такого радикального подъема ставки оценивалась всего в 7,6%.

Следующее заседание ФРС состоится 27-28 июля.

Также участники рынка оценивали корпоративные новости.

Котировки бумаг Delta Air Lines (SPB: DAL) упали на 4,5%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний отчиталась о худшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли по итогам минувшего квартала.

Капитализация Fastenal Co. (SPB: FAST) упала на 6,4%. Американский поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства во втором квартале увеличил чистую прибыль на уровне прогноза, однако выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость разработчика ПО Unity рухнула на 17% на новости, что компания покупает израильскую ИТ-фирму ironSource за $4,4 млрд, при этом сделка будет полностью оплачена акциями.

Акции Occidental Petroleum (SPB: OXY) подорожали на 1,1% на новости, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) продолжила наращивать долю в компании.

Цена бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) опустилась на 0,4% после сообщения, что ИТ-гигант сократил часть рабочих мест в рамках реорганизации направлений бизнеса и должностных задач после закрытия финансового года 30 июня.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,67% - до 30772,79 пункта.

Лидерами снижения в индексе стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) (-2,6%), Boeing Co. (SPB: BA) (-2,2%) и Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) (-1,9%). Лидером роста стали бумаги Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие на 1,3%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 0,45% - до 3801,78 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,15% и составил 11247,58 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) умеренно повышаются в четверг.

Инвесторы ждут начала сезона корпоративной квартальной отчетности, который по традиции стартует с отчетов банков с Уолл-стрит.

Кроме того, рынок анализирует статданные из США, которые показали, что инфляция в стране в прошлом месяце ускорилась до 9,1% в годовом выражении с 8,6% в мае. Показатель при этом превзошел ожидания экспертов на уровне 8,8%.

Инфляция в Штатах продолжает удерживаться на сорокалетнем максимуме. Федеральная резервная система США, скорее всего, будет вынуждена поднять ставку на предстоящем заседании на очередные 75 б.п. Трейдеры обеспокоены ужесточением политики центробанков мира из-за рисков наступления экономической рецессии.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 мск увеличился на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%.

В лидеры роста в Гонконге выбиваются бумаги биотехнологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+5,6%), автопроизводителя BYD Co. Ltd. (+4%), техкомпании JD.com Inc. (+3,5%) и фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (+2,7%).

В то же время сильно дешевеют акции китайских девелоперов и застройщиков на сообщении СМИ о том, что покупатели домов в по крайней мере 52 строящихся объектах в КНР объявили о намерении прекратить выплачивать ипотеку. Бумаги Longfor Group Holdings Ltd. падают на 5,7%, China Vanke Co. - на 2%, Country Garden Holdings Co. - на 1,9%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 мск прибавил 0,8%.

Среди лидеров роста в составе индикатора акции производителя промышленного оборудования Keyence Corp. (+3,7%), производителя полупроводниковой продукции Tokyo Electron Ltd. (+3,5%) и логистической Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+3,6%).

Стоимость производителя электроники Panasonic Holdings Corp. растет на 1,1% на новости о том, что компания планирует построить завод по производству аккумуляторов в Канзасе в сотрудничестве с Tesla.

Бумаги поставщика семян Sakata Seed Corp. подскочили в цене на 15% после публикации отчетности компании за фингод. Sakata Seed нарастила чистую прибыль на 61%, до рекордного максимума, благодаря росту продаж семян цветов и овощей.

Объем промышленного производства в Японии в мае снизился на 7,5% по сравнению с апрелем, показали окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Предварительные данные указывали на менее сильное падение - 7,2%. В апреле промпроизводство опустилось на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 мск поднялся на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%. Стоимость производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. опустилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Цена акций платежной EML Payments Ltd. поднимается на 12,3% и выходит в лидеры роста среди компонентов индекса. Активно повышаются также бумаги фармацевтической Imugene Ltd. (+8,7%) и букмекера Pointsbet Holdings Ltd. (+6,7%).

Капитализация онлайн-магазина книг Booktopia Ltd. снижается на 4,6% после того, как компания отправила в отставку одного из основателей и главного исполнительного директора Тони Нэша.

Уровень безработицы в Австралии в июне упал до минимума с 1974 года и составил 3,5%, показали данные статистического ведомства страны. Эксперты ожидали снижения показателя до 3,8% с 3,9% в мае, пишет Trading Economics.

Количество занятых в стране увеличилось на 88,4 тыс. человек, безработных - уменьшилось на 54 тыс.

Цены на нефть умеренно растут в ходе утренней сессии в четверг после слабого подъема накануне, несмотря на рост запасов топлива в США и опасения рецессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК в четверг составляет $100,25 за баррель, что на $0,68 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на 8 центов, до $99,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,82 за баррель, что на $0,52 (0,54%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов поднялась на 46 центов, до $96,3 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей.

Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.

"Снижение активности НПЗ и высвобождение почти 7 млн баррелей из стратегического резерва стали причинами очередного роста запасов, - сказал ведущий аналитик Kpler Мэтт Смит. - Коммерческие запасы нефти сейчас на 6 млн баррелей выше, чем в начале года, а стратегический резерв за это время сократился более чем на 108 млн баррелей, до 485 млн баррелей".

Кроме того, в среду стало известно, что инфляция в США (индекс CPI) в июне ускорилась до 9,1% с 8,6% в мае, обновив максимум с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения потребительских цен на 8,8%.

По мнению трейдеров, ускорение инфляции повысило вероятность, что Федеральная резервная система США может поднять ставку на июльском заседании сразу на 1 процентный пункт вместо 75 базисных пунктов. Такое резкое ужесточение денежно-кредитной политики может приблизить наступление рецессии в крупнейшей экономике мира.