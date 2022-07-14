.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Инвесторы ждут начала сезона отчетностей
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в июне составила 0,35%
В июне потребительские цены снизились на 0,35% после роста на 0,12% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в сентябре 2020 года
 
Снижение инфляции в РФ связано с разовыми факторами, их действие вскоре ослабнет - аналитики ЦБ
Снижение уровня потребительских цен в России в июне связано с разовыми факторами, действие которых вскоре ослабнет, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "С поправкой на...
 
Как жить российским инвесторам в новой реальности
Перестройка российской экономики в новой реальности неизбежна, а значит, то же ждет и финансовый сектор. Задачи, которые Банк России решает последние годы, например улучшение условий конкуренции, обострятся еще сильнее – банки разделились на...
 
На госпрограмму льготного лизинга по электронике просят 10 млрд руб.
ГТЛК предлагает Минцифры расширить программу льготного лизинга "цифровых активов", в первую очередь электроники и вычислительной техники, пишет "Коммерсантъ". Для увеличения "темпов импортозамещения", по мнению компании, нужно еще 10 млрд руб. В...
 
14 июля 2022 года 09:14

Инвесторы ждут начала сезона отчетностей

Фондовые индексы США снизились в среду. Фондовые рынки стран АТР умеренно повышаются в четверг. Цены на нефть умеренно растут в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после публикации данных об ускорении инфляции в США в июне, однако к закрытию сессии им удалось существенно сократить падение, наблюдавшееся в ходе торгов.

Как стало известно из отчета министерства труда, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год, с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%.

"Инфляция продолжает ускоряться, несмотря на ожидания, что пик уже пройден", - сказала старший стратег Principal Global Investors Сима Шах.

Данные об очередном ускорении инфляции наверняка станут весомым аргументом для Федрезерва в пользу активного подъема ставки на ближайших заседаниях, полагают аналитики. Это, в свою очередь, повышает вероятность рецессии в американской экономике. На это указывает и тот факт, что доходность 2-летних гособлигаций США превышает доходность 10-летних бумаг уже примерно на 25 базисных пунктов.

Трейдеры оценивают в 80% вероятность увеличения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. Во вторник вероятность такого радикального подъема ставки оценивалась всего в 7,6%.

Следующее заседание ФРС состоится 27-28 июля.

Также участники рынка оценивали корпоративные новости.

Котировки бумаг Delta Air Lines (SPB: DAL) упали на 4,5%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний отчиталась о худшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли по итогам минувшего квартала.

Капитализация Fastenal Co. (SPB: FAST) упала на 6,4%. Американский поставщик инструментов и товаров для промышленности и строительства во втором квартале увеличил чистую прибыль на уровне прогноза, однако выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость разработчика ПО Unity рухнула на 17% на новости, что компания покупает израильскую ИТ-фирму ironSource за $4,4 млрд, при этом сделка будет полностью оплачена акциями.

Акции Occidental Petroleum (SPB: OXY) подорожали на 1,1% на новости, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) продолжила наращивать долю в компании.

Цена бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) опустилась на 0,4% после сообщения, что ИТ-гигант сократил часть рабочих мест в рамках реорганизации направлений бизнеса и должностных задач после закрытия финансового года 30 июня.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,67% - до 30772,79 пункта.

Лидерами снижения в индексе стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) (-2,6%), Boeing Co. (SPB: BA) (-2,2%) и Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) (-1,9%). Лидером роста стали бумаги Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие на 1,3%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 0,45% - до 3801,78 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 0,15% и составил 11247,58 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) умеренно повышаются в четверг.

Инвесторы ждут начала сезона корпоративной квартальной отчетности, который по традиции стартует с отчетов банков с Уолл-стрит.

Кроме того, рынок анализирует статданные из США, которые показали, что инфляция в стране в прошлом месяце ускорилась до 9,1% в годовом выражении с 8,6% в мае. Показатель при этом превзошел ожидания экспертов на уровне 8,8%.

Инфляция в Штатах продолжает удерживаться на сорокалетнем максимуме. Федеральная резервная система США, скорее всего, будет вынуждена поднять ставку на предстоящем заседании на очередные 75 б.п. Трейдеры обеспокоены ужесточением политики центробанков мира из-за рисков наступления экономической рецессии.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 мск увеличился на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%.

В лидеры роста в Гонконге выбиваются бумаги биотехнологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+5,6%), автопроизводителя BYD Co. Ltd. (+4%), техкомпании JD.com Inc. (+3,5%) и фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (+2,7%).

В то же время сильно дешевеют акции китайских девелоперов и застройщиков на сообщении СМИ о том, что покупатели домов в по крайней мере 52 строящихся объектах в КНР объявили о намерении прекратить выплачивать ипотеку. Бумаги Longfor Group Holdings Ltd. падают на 5,7%, China Vanke Co. - на 2%, Country Garden Holdings Co. - на 1,9%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 мск прибавил 0,8%.

Среди лидеров роста в составе индикатора акции производителя промышленного оборудования Keyence Corp. (+3,7%), производителя полупроводниковой продукции Tokyo Electron Ltd. (+3,5%) и логистической Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+3,6%).

Стоимость производителя электроники Panasonic Holdings Corp. растет на 1,1% на новости о том, что компания планирует построить завод по производству аккумуляторов в Канзасе в сотрудничестве с Tesla.

Бумаги поставщика семян Sakata Seed Corp. подскочили в цене на 15% после публикации отчетности компании за фингод. Sakata Seed нарастила чистую прибыль на 61%, до рекордного максимума, благодаря росту продаж семян цветов и овощей.

Объем промышленного производства в Японии в мае снизился на 7,5% по сравнению с апрелем, показали окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Предварительные данные указывали на менее сильное падение - 7,2%. В апреле промпроизводство опустилось на 1,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 мск поднялся на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросла на 0,3%. Стоимость производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. опустилась на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Цена акций платежной EML Payments Ltd. поднимается на 12,3% и выходит в лидеры роста среди компонентов индекса. Активно повышаются также бумаги фармацевтической Imugene Ltd. (+8,7%) и букмекера Pointsbet Holdings Ltd. (+6,7%).

Капитализация онлайн-магазина книг Booktopia Ltd. снижается на 4,6% после того, как компания отправила в отставку одного из основателей и главного исполнительного директора Тони Нэша.

Уровень безработицы в Австралии в июне упал до минимума с 1974 года и составил 3,5%, показали данные статистического ведомства страны. Эксперты ожидали снижения показателя до 3,8% с 3,9% в мае, пишет Trading Economics.

Количество занятых в стране увеличилось на 88,4 тыс. человек, безработных - уменьшилось на 54 тыс.

Цены на нефть умеренно растут в ходе утренней сессии в четверг после слабого подъема накануне, несмотря на рост запасов топлива в США и опасения рецессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК в четверг составляет $100,25 за баррель, что на $0,68 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на 8 центов, до $99,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,82 за баррель, что на $0,52 (0,54%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов поднялась на 46 центов, до $96,3 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей.

Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.

"Снижение активности НПЗ и высвобождение почти 7 млн баррелей из стратегического резерва стали причинами очередного роста запасов, - сказал ведущий аналитик Kpler Мэтт Смит. - Коммерческие запасы нефти сейчас на 6 млн баррелей выше, чем в начале года, а стратегический резерв за это время сократился более чем на 108 млн баррелей, до 485 млн баррелей".

Кроме того, в среду стало известно, что инфляция в США (индекс CPI) в июне ускорилась до 9,1% с 8,6% в мае, обновив максимум с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения потребительских цен на 8,8%.

По мнению трейдеров, ускорение инфляции повысило вероятность, что Федеральная резервная система США может поднять ставку на июльском заседании сразу на 1 процентный пункт вместо 75 базисных пунктов. Такое резкое ужесточение денежно-кредитной политики может приблизить наступление рецессии в крупнейшей экономике мира.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 июля 2022 года 19:05
"Финам" рекомендует держать акции Xiaomi с целью HKD13,30
"Финам" рекомендует держать акции Xiaomi с целевой ценой HKD13,30 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 3,9%, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Мы с осторожностью смотрим на перспективы акций Xiaomi в связи со слабой конъюнктурой на мировом рынке смартфонов....    читать дальше
.
14 июля 2022 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне бегства инвесторов от риска
Москва. 14 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в связи с растущими ожиданиями ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в условиях высокой инфляции. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снизились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
14 июля 2022 года 18:30
Инвестбанк Синара начал анализ Halyk Bank с рекомендацией "покупать" для его GDR
"Инвестиционный банк Синара" начал начал анализ Halyk Bank c рекомендацией "покупать" для его GDR при целевой цене $15,2 за штуку, что предполагает потенциал снижения 69%, сообщается в обзоре банка. "Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank показывает высокую рентабельность собственного капитала,...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 18:01
"Финам" рекомендует держать бумаги The Utilities Select Sector SPDR Fund с целью $78
"Финам" присвоил рейтинг "держать" бумагам The Utilities Select Sector SPDR Fund с целевой ценой $78, что предполагает потенциал роста 11,6% без учета дивидендов, сообщается в комментарии инвесткомпании. "The Utilities Select Sector SPDR Fund относительно неплохо проявляет себя в 2022 году,...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 17:35
"Финам" повысил рекомендацию для акций класса H и ADS PetroChina до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для ADS PetroChina (торгуются в США) с "держать" до "покупать" PetroChina Co. и целевую цену с $44,50 до $51,94 за штуку, что предполагает потенциал роста 16,6%, говорится в материале инвесткомпании. Также аналитики "Финама" повысили рекомендацию для акций класса H...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 17:12
Дальнейшее снижение котировок акций Delta Air маловероятно - Инвестбанк Синара
Инвесторы справедливо оценили отчетность Delta Air Lines за 2К22, при этом падение акций на 24% с начала года уже учитывает потенциальное давление на прибыль в 2022г, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". 13 июля были представлены неоднозначные финансовые результаты Delta Air Lines за...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 16:47
"Финам" понизил рекомендацию для акций PPL Corp. до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для акций PPL Corp. с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне $29,3 за штуку на март 2023г, что предполагает потенциал роста 8,3% без учета дивидендов, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Александра Ковалева. "PPL в конце мая...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 16:25
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции EQT с целью $42
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции EQT Corp. с целью $42 за штуку" с горизонтом инвестирования до 90 дней. Цена входа: $36,4, потенциальная доходность - до 15%, уровень риска - повышенный, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Никита Покровский приводит следующие...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 15:56
"Финам" рекомендует покупать акции American Express с целью $175,1
"Финам" рекомендует покупать акции American Express Co. с целевой ценой $175,1 на июль 2023г, что предполагает потенциал роста от текущего ценового уровня 25,8%, говорится в материале инвесткомпании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса American Express, несмотря на значительные...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 15:33
Рубль днем немного повышается к доллару и евро после волатильного старта торгов и несмотря на дешевеющую нефть
Москва. 14 июля. Доллар США и евро возобновили небольшое снижение на "Московской бирже" в четверг днем после неудачных попыток подрасти на старте торгов. Рубль укрепляется к бивалютной корзине перед началом налогового периода июля и несмотря на заметно дешевеющую нефть.    читать дальше
.
14 июля 2022 года 15:32
Потенциал отскока котировок акций JD.com составляет 9% - BCS Express
Потенциал отскока котировок акций JD.com Inc. составляет 9%, говорится в комментарии эксперта BCS Express Евгения Калянова. "Аналитики в течение года ожидают цену акции JD.com на отметке в 312 HKD. Распродажа в гонконгских акциях, на фоне новостей о штрафах Alibaba и Tencent от национального...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 15:08
ЦБР имеет достаточно оснований для снижения ставки на 50 б.п. в июле - Росбанк
Банк России имеет достаточно оснований для снижения ставки на 50 б.п., до 9% годовых, за заседании 22 июля, говорится в материале Росбанка. Росстат по итогам недели с 2 по 8 июля вновь зафиксировал дефляцию (-0,03% н/н), что способствовало снижению годовой оценки инфляции до 15,8% г/г, отмечают...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 14:40
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Coterra Energy с целью $31
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Coterra Energy с целью $31 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: $26,9, потенциальная доходность до 15,2%, уровень риска - повышенный, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Никита Покровский указывает на...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 14:13
S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 3740-3810п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3740-3810 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Накануне "быкам" удалось удержать паритет с "медведями", однако S&P 500 сформировал паттерн "двойная вершина", что предполагает...    читать дальше
.
14 июля 2022 года 13:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Morgan Stanley с целью $87
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Morgan Stanley с целью $87 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании. 14 июля в США начинается сезон отчетности, по...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.