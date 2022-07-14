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14 июля 2022 года 11:26

Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции после 4-дневного снижения индекса МосБиржи

Москва. 14 июля. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно скорректировался вверх, хотя внешние площадки подают пессимистичные сигналы из-за опасений ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индекс МосБиржи отскочил выше 2080 пунктов после 4-дневного снижения, в результате которого обновил минимум с конца февраля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2082,78 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1128,76 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 58,13 рубля (-0,27%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Московской биржи" (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон пока не радует, а в США предупреждают о возможности ввода новых санкций против российского финансового сектора.

Котировки нефти Brent и WTI приостановили снижение у района среднесрочных поддержек $97,50 и $93 за баррель соответственно, но все еще остаются под основным нисходящим давлением, которое позволяет им расти лишь в рамках коррекции. Фундаментальные сигналы рынка предупреждают о рисках сокращения спроса, а отчет Минэнерго США накануне показал крупное увеличение как запасов нефти, так и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.

Поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2050 пунктов, закрепление ниже которого указало бы на повышенные риски возвращения к февральскому минимуму 1681 пункт. На западных площадках преобладает уход от риска, причем в течения дня настроения могут ухудшиться в случае выхода данных об усилении производственной инфляции в США. В России публикация операционных результатов ММК и НЛМК, запланированная накануне, пока не состоялась, а на американском рынке ждут отчетностей банковских гигантов JPMorgan и Morgan Stanley (SPB: MS). Найти веские поводы для роста рынкам все еще сложно, отмечает Кожухова.

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Олега Сыроваткина, мировые рынки сохраняют опасения ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что данные по инфляции в США за июнь вызывают беспокойство. По его словам, FOMC может принять любое решение на заседании 27 июля, что, вероятно, означает возможность повышения ставок сразу на 100 б.п. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер полагает, что ФРС должна поднять ставки заметно выше нейтрального уровня. По ее словам, цифры по инфляции не предполагают повышения ставок в июле меньше чем на 0,75 п.п., отмечает Сыроваткин.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, первая реакция мирового рынка на рост инфляции в США оказалась слабой, в четверг-пятницу снижение котировок сырьевых ресурсов и западных фондовых индексов вполне может продолжиться. Теперь нет никаких сомнений, что ФРС США повысит ключевую ставку на 0,75 п.п., а может быть, и сразу на 1 п.п. Поэтому можно ожидать продолжения укрепления курса доллара к корзине мировых валют и дальнейшего снижения цен на сырье.

Таким образом, получается, что рубль дорожает, а долларовая стоимость металлов и нефти падает. Дополнительное давление на нефтянку оказывает приходящая из Штатов информация о проведении переговоров с Китаем относительно установления потолка цен на покупку российской нефти. Пока этот фактор препятствует сильному падению цен на нефть Brent, которая остается чуть ниже рубежа $100 за баррель, отмечает Антонов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, после масштабного снижения нефти отсутствие полноценного отскока цен уже можно считать признаком слабости рынка. Новостной фон не предвещает ничего хорошего: инфляция в США за июнь превысила все прогнозы, а статистика от EIA демонстрирует замедление спроса. На таком информационном фоне вернуться к росту будет проблематично.

Фьючерсы на Brent торгуются на минимумах с конца февраля, угрожая более внушительным снижением. Уход цен ниже $96-97 за баррель может быть предвестником более глубокой коррекции. Для краткосрочных трейдеров такой сигнал может быть интересной возможностью сыграть на понижение.

Рост ставок Федрезерва повышает угрозу рецессии, что может негативно сказаться на топливных ценах. Этот риск является ключевым драйвером снижения цен в предыдущие дни. Статистика Минэнерго США о запасах сырья также оказалась ярко негативной. Практически все показатели демонстрируют замедление спроса, что может быть как разовым фактором, так и началом новой тенденции. Возможно, высокие цены постепенно начинают разрушать спрос. Если на следующей неделе результаты по запасам будут аналогичными, то для цен на нефть это может быть катализатором снижения.

Тем временем, на физических рынках нефти ситуация остается более "бычьей", что можно проследить по расширению премий в поставочных сортах по отношению к эталону Brent. Например, нефть Forties, один из сортов в основе Brent, торгуется с рекордно высокой премией к эталону на уровне $5,3 с барреля. Цены на нефть Brent на спот-рынке (Dated Brent) также весь месяц торгуются ощутимо выше фьючерсов, отмечает эксперт.

Высокие премии говорят о том, что цены на фьючерсном рынке Brent не в полной мере отражают баланс реальных поставок. Это логично, потому что участники фьючерсного рынка смотрят вперед и пытаются предугадать дальнейшее развитие событий. Между тем, именно фьючерсный рынок движется за физическим, а не наоборот. Поэтому сохранение сложностей с поставками вполне может способствовать коррекции цен вверх, если замедление спроса окажется более сдержанным, чем предполагают рынки, считает Галактионов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-0,7% после публикации данных об ускорении инфляции в США в июне, хотя к закрытию сессии индикаторам удалось сократить потери.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% в годовом выражении (максимум почти за 41 год, с ноября 1981 года) после роста на 8,6% в мае. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%.

Данные об очередном ускорении инфляции наверняка станут весомым аргументом для Федрезерва в пользу активного подъема ставки на ближайших заседаниях, полагают аналитики. Это, в свою очередь, повышает вероятность рецессии в американской экономике. На это указывает и тот факт, что доходность 2-летних гособлигаций США превышает доходность 10-летних бумаг уже примерно на 25 базисных пунктов.

Трейдеры оценивают в 80% вероятность увеличения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. Во вторник вероятность такого радикального подъема ставки оценивалась всего в 7,6%. Следующее заседание ФРС состоится 27-28 июля.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Подешевели акции китайских девелоперов и застройщиков на сообщении СМИ о том, что покупатели домов в по крайней мере 52 строящихся объектах в КНР объявили о намерении прекратить выплачивать ипотеку.

Инвесторы ждут начала сезона корпоративной квартальной отчетности, который по традиции стартует с отчетов банков с Уолл-стрит (в четверг выйдут отчеты JPMorgan и Morgan Stanley ).

На нефтяном рынке на европейской сессии в четверг цены остаются под давлением продаж на фоне роста запасов топлива в США и опасения рецессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $98,96 за баррель (-0,6% и +0,1% в среду), августовская цена WTI - $95,55 за баррель (-0,8% и +0,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей. Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+8,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,9%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,6%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-3,2%), бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,42 млрд рублей (из них 1,87 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,45 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 442,61 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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