"Финам" рекомендует покупать акции CSPC Pharmaceutical с прогнозной ценой HKD11,55

"Финам" рекомендует покупать акции CSPC Pharmaceutical Group Ltd. с прогнозной стоимостью 11,55 гонконгского доллара (HKD) на июль 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Китайская фармацевтическая компания CSPC Pharmaceutical характеризуется стабильным ростом выручки и чистой прибыли, располагает широкой и диверсифицированной линейкой фармацевтических препаратов, а также уделяет большое внимание исследованиям и разработкам. Эмитент располагает одними из самых инновационных разработок в китайском фармсекторе и применяет в них собственную нанотехнологическую платформу. Акции компании недооценены с фундаментальной точки зрения и уже перешли в фазу отскока после крупной просадки, наблюдавшейся ранее на китайском рынке", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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