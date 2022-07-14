Нефтяные котировки пока остаются под нисходящим давлением - "Велес Капитал"

Нефтяные котировки пока остаются под основным нисходящим давлением, которое позволяет им расти лишь в рамках коррекции, фундаментальные сигналы рынка предупреждают о рисках сокращения спроса, а отчет Минэнерго США в среду показал крупное увеличение как запасов нефти, так и нефтепродуктов в стране на прошлой неделе, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

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