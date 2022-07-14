Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом поддержку рынку будут оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду после публикации данных об ускорении инфляции в США в июне, однако к закрытию сессии им удалось существенно сократить падение, наблюдавшееся в ходе торгов. Как стало известно из отчета министерства труда, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год, с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%.

Данные об очередном ускорении инфляции наверняка станут весомым аргументом для Федрезерва в пользу активного подъема ставки на ближайших заседаниях, полагают аналитики. Это, в свою очередь, повышает вероятность рецессии в американской экономике. На это указывает и тот факт, что доходность 2-летних гособлигаций США превышает доходность 10-летних бумаг уже примерно на 25 базисных пунктов. Трейдеры оценивают в 80% вероятность увеличения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт по итогам июльского заседания. Во вторник вероятность такого радикального подъема ставки оценивалась всего в 7,6%. Ближайшее заседание ФРС состоится 27-28 июля.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в четверг. Инвесторы ждут начала сезона корпоративной квартальной отчетности, который по традиции стартует с отчетов банков с Уолл-стрит. Кроме того, рынок анализирует статданные из США, которые показали, что инфляция в стране в прошлом месяце ускорилась до 9,1% в годовом выражении с 8,6% в мае. Гонконгский Hang Seng к 8:15 мск увеличился на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 мск вырос на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть слегка снижаются в ходе утренней сессии в четверг после слабого подъема накануне, несмотря на рост запасов топлива в США и опасения рецессии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в четверг составила $99,5 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на 8 центов, до $99,57 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $96,05 за баррель, что на 0,26% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов поднялась на 46 центов, до $96,3 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей. Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,443 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,271 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 июля вырос всего на 0,03% по отношению к вторнику и составил 108,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 787,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,74%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,4%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,49%), "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,43%) и "АФК Система-1Р-14" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" полностью разместила 27-летний выпуск облигаций серии 002Р-15 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Выплата 1-го купона будет производиться в дату окончания 17-го купона. Начиная с 17-го года с даты начала размещения по займу предусмотрена ежегодная амортизация. Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. руб. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Компания "Балтийский лизинг" установила ставку 1-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,9% годовых. Ставки 2-3-го купонов установлены равными процентной ставке 1-го купона. Компания 12 июля за полчаса собрала заявки на выпуск. Техническое размещение облигаций серии БО-П05 начнется 14 июля.

OOO "СФО МОС МСП 2" с 11:00 19 июля до 15:00 20 июля соберет заявки на выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 11 лет. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Ориентир доходности - не выше 200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1,7 года. Также предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента - в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10%. Техразмещение запланировано на 21 июля.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 20 июля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии БО-П10 объемом 5 млрд рублей с офертой через 2 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Ориентир доходности - премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 12 млрд рублей и 9 выпусков классических бондов на 35 млрд рублей.

Компания "Главстрой" установила ставку 3-4-го купонов облигаций серии 001P-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 11% годовых. "Главстрой" завершил размещение облигаций серии 001Р-02 в июле 2021 года, эмиссия размещена в пользу "Ингосстраха" (MOEX: INGS). Срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 9% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 26 июля.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 28-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,7% годовых. Десятилетние бонды БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставки 2-40-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ОАО "Российские железные дороги" выкупило по оферте 128 тыс. 386 облигаций серии 32 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 1,28% выпуска. Облигации 32-й серии были размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена в размере 8,95% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-20-го купонов зависят от индекса потребительских цен. Ставка текущего купона составляет 9,9% годовых. Выпуск размещен на 20 лет.

Компания "РЕСО-лизинг" приобрела по оферте 49% выпуска облигаций серии БО-04 и 26,2% выпуска серии БО-09. "РЕСО-Лизинг" разместил 10-летний выпуск облигаций БО-04 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2015 года, а 4-летний выпуск БО-09 на 5 млрд рублей - в феврале 2022 года.