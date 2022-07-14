Рубль демонстрирует волатильность к доллару и евро на старте торгов под воздействием разнонаправленных факторов

Москва. 14 июля. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" в четверг на самом старте торгов, рубль вырос к бивалютной корзине в первую минуту сессии перед началом налогового периода июля. Однако рост рубля был непродолжительным и уже через несколько минут он развернулся вниз в обеих валютных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,1-58,42 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,11 руб./$1 (-16 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 58,3075 руб./EUR1 (-79 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,35 коп. к уровню закрытия 13 июля, до 58,2 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,22 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 59,27 коп. ниже официального курса.

В 10:05 МСК курс доллара США составил 58,6 руб./$1, что на 20,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,74 руб./EUR1, подорожав на 3,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,6 копейки - до 58,66 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует волатильность к доллару и евро на старте торгов под влиянием разнонаправленных факторов. Поддержку ему оказывает начало подготовки к налоговому периоду июля, снижение цен на нефть, напротив, является негативным фактором для котировок нацвалюты.

Росстат на неделе со 2 по 8 июля 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,03% после инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля, нулевой инфляции с 18 по 24 июня и трех недель дефляции до этого (0,12%, 0,14% и 0,01%).

С начала месяца цены в РФ выросли к 8 июля на 0,17%, с начала года - на 11,60%.

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 8 июля до 15,68-15,69% с 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Снижение уровня потребительских цен в России в июне связано с разовыми факторами, действие которых вскоре ослабнет, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"С поправкой на действие этих факторов текущий рост потребительских цен оценивается как повышенный относительно цели Банка России, а проинфляционные риски - как более высокие по сравнению с дезинфляционными. В 2024 году инфляция возвратится к 4% под воздействием проводимой денежно-кредитной политики, учитывающей эти риски", - отмечают аналитики ЦБ.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила в середине июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, если еще при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то, скорее всего, инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%. Конечно, мы будем это учитывать, принимая решения по денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.

Цены на нефть снижаются в ходе утренней сессии в четверг после слабого подъема накануне, несмотря на рост запасов топлива в США и опасения рецессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в четверг составляет $99 за баррель, что на 0,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,54 за баррель, что на 0,79% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей.

Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.

Кроме того, в среду стало известно, что инфляция в США (индекс CPI) в июне ускорилась до 9,1% с 8,6% в мае, обновив максимум с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения потребительских цен на 8,8%.

По мнению трейдеров, ускорение инфляции повысило вероятность, что Федеральная резервная система США может поднять ставку на июльском заседании сразу на 1 процентный пункт вместо 75 базисных пунктов. Такое резкое ужесточение денежно-кредитной политики может приблизить наступление рецессии в крупнейшей экономике мира.

Вашингтон не планирует вводить санкции в отношении стран и компаний, которые не захотят присоединиться к предлагаемой схеме ограничения цен на российскую нефть, заявил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо. "Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции, поскольку в данном случае мы создаем нужные стимулы для стран, покупающих российскую нефть, - сказал он в интервью Bloomberg Television. - У стран, желающих присоединиться к этой коалиции, будут естественные стимулы".

Как сообщалось, глава Минфина Джанет Йеллен на этой неделе совершает турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на нефть из РФ. По ее мнению, такая схема позволит ограничить доходы российского бюджета, при этом сохранив российское топливо на мировом рынке.

Введение вторичных санкций для обеспечения исполнения ограничительных мер является крайней мерой, ранее писало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.