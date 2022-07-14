Актуальный диапазон доходности 10-летних ОФЗ на четверг - 9,10-9,20% - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) прогнозируют нейтральную реакцию рынка ОФЗ на статистику по замедлению инфляции в РФ. Актуальный диапазон доходности для 10-летних ОФЗ на четверг - 9,10-9,20% годовых, сообщается в комментарии.

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