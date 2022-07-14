Вероятно сохранение негатива на рынке акций РФ в четверг - ПСБ

Вероятно сохранение негативного настроения инвесторов на российском рынке акций на торгах в четверг, индекс Мосбиржи может снизиться к уровню 2000 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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