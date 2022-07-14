Рубль, скорее всего, продолжит укрепление на фоне приближения налогового периода - "Алор Брокер"

Рубль, скорее всего, продолжит укрепление на торгах в четверг на фоне приближения налогового периода - в ближайшие дни компаниям нужно будет рассчитаться с государством по налогам за второй квартал, поэтому экспортеры будут лишь наращивать продажу валютной выручки, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

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