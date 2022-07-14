Индекс Мосбиржи начнет торги четверга, вероятно, в диапазоне 2050-2095п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, вероятно, с отклонением в пределах 1%, в диапазоне 2050-2095 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Однако внутри дня он вполне способен продемонстрировать назревший коррекционный отскок выше уровня 2100 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2040, 2020 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2100, 2120 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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