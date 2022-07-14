Целью текущего снижения индекса Мосбиржи может стать уровень 2000п - "Открытие Инвестиции"

Целью текущего снижения индекса Мосбиржи может стать уровень 2000 пунктов, на рынок пока продолжают действовать несколько негативных фундаментальных факторов, сообщается в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции, эксперта "Открытие Research" Олега Сыроваткина.

"Индекс Мосбиржи в среду снизился на 2,82% (до 2073,68п), хотя рубль подорожал против доллара всего на 1,15%. Индекс РТС опустился на 1,93% (до 1120,34п). О слабости рынка акций РФ говорит тот факт, что с начала месяца индекс Мосбиржи просел на 6,79%, хотя за тот же период времени рубль подешевел к доллару на 13,26%. Мы находимся внутри сезона дивидендных отсечек, и данный фактор также негативно влияет на индекс Мосбиржи, который показывает более слабую динамику, чем индекс полной доходности. Это визуально создает более пессимистичную картину относительно реального положения дел. Кроме того, излишняя перепроданность всегда является окном возможностей для инвесторов", - отмечает эксперт.

"На рынок продолжают действовать несколько негативных фундаментальных факторов: переоценка ожиданий по дивидендной доходности рынка акций РФ, снижение цен на нефть на фоне роста рецессионных опасений и дорогой рубль. Торговля продолжает носить весьма техничный характер: индекс Мосбиржи снижался три дня подряд после выхода из шестидневной консолидации. Конечным пунктом текущего даунтренда может стать область 2000 пунктов: это проекция прежнего диапазона 2200-2400 пунктов, отмерянная от его нижней границы, мощная историческая поддержка, а также психологически важное круглое число", - пишет Сыроваткин.

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