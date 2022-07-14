Индекс Мосбиржи может спуститься в диапазон 1850-2000п в ближайшее время - BCS Express

Индекс Мосбиржи может спуститься в торговый диапазон 1850-2000 пунктов в ближайшее время, рыночные настроения участников явно смещены в сторону распродаж, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Покупатели сдались, и в среду на российском рынке акций наблюдалось равномерное снижение на невысоких оборотах. Это полноценное трендовое движение практически без отскоков. Рыночные настроения участников явно смещены в сторону распродаж, что обусловлено как слабым внешним фоном, так и временным отсутствием каких-то новых внутренних драйверов и идей после дивидендного сезона. Кроме того, курс рубля остается крепким, несмотря на снижение сырьевых товаров. Это крайне негативно сказывается на маржинальности российских экспортеров, на которых приходится более половины рынка", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

"По индексу Мосбиржи постепенно отрабатывается наш пробойный сценарий, предполагающий спуск к диапазону 1850-2000 пунктов после выхода вниз из трехмесячного боковика. Ранее спуск ниже 2165 пунктов существенно ухудшил общую картину, так что падение к новым минимумам с февраля выглядит технически оправданным. Закрытие в среду проходило вблизи локальных минимумов, что, как правило, говорит о незавершенности нисходящей тенденции. Для слома этой "медвежьей" картины нужно либо достижение обозначенных выше целей (1850-2000 пунктов), либо уверенный возврат выше 2160-2170 пунктов. Реализация второго варианта на текущей неделе выглядит маловероятной", - указывает Карпунин.

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