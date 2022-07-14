Возможно продолжение снижения нефтяных цен - BCS Express

Возможно продолжение снижения нефтяных цен, драйверов для роста пока не хватает, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть оставались стабильны в среду, но после масштабного снижения в предыдущий день отсутствие полноценного отскока уже можно считать признаком слабости. Новостной фон не предвещает ничего хорошего: инфляция в США за июнь превысила все прогнозы, а статистика от EIA демонстрирует замедление спроса. На таком информационном фоне вернуться к росту будет проблематично, хотя на физических рынках ситуация остается напряженной, что выражается в расширении премий в ценах на отдельные сорта, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на минимумах с конца февраля, угрожая более внушительным снижением. В четверг утром котировки вновь пытаются закрепиться выше $100 за баррель, но драйверов для роста не хватает, а на пустом месте спекулянты вряд ли будут активны. Уход ниже $96-97 за баррель может быть предвестником более глубокой коррекции. Для краткосрочных трейдеров такой сигнал может быть интересной возможностью сыграть на понижение".

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