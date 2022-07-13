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13 июля 2022 года 19:42

Рубль завершил торги среды ростом к доллару и евро в условиях заметного валютного "навеса"

Москва. 13 июля. Доллар США и евро понизились на "Московской бирже"по итогам торгов среды; рубль вырос к бивалютной корзине в условиях валютного "навеса", обусловленного ростом экспортных доходов и снижением трат на импорт.

Курс доллара США составил 58,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 93 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,09 руб./EUR1, подешевев на 65,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 80,5 копейки - до 58,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов среды в условиях преобладающего предложения валюты над спросом на нее. В обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном накануне на сайте ЦБ РФ, отмечалось, что после периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле-июне 2022 года характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.

По данным Банка России, единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке с апреля 2022 года фактически стали системно значимые кредитные организации (СЗКО), они в апреле-июне текущего года продали на бирже доллары США и евро на 2 трлн рублей.

Крупнейшие банки преимущественно продавали валюту клиентов-экспортеров, отмечалось в документе.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2022 года составило $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной в начале недели также на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первом полугодии 2022 года увеличилось в 2,6 раза, до $158,4 млрд по сравнению с $60,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, смягчающий административную ответственность за ряд нарушений валютного законодательства, обусловленных применением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ со стороны недружественных иностранных государств, сообщил сайт Кремля.

Россия прорабатывает возможность перехода на перечисление взносов в бюджет Организации объединенных наций и учреждений системы ООН в рублях, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. "Переход на перечисление взносов в рублях прорабатывается и во многом зависит от готовности и возможности наших партнеров в ООН принимать платежи в российской валюте", - сказал Ильичев в интервью "Интерфаксу".

В центре внимания трейдеров в среду данные об инфляции в США за июнь. Как стало известно из отчета министерства труда, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год, с ноября 1981 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

Данные об очередном ускорении инфляции наверняка станут весомым аргументом для Федрезерва в пользу активного подъема ставки на ближайших заседаниях, полагают аналитики. Это, в свою очередь, повышает вероятность рецессии в американской экономике.

Трейдеры оценивают в 42% вероятность увеличения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт (п.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют данные CME FedWatch Tool. Во вторник вероятность такого радикального подъема ставки оценивалась всего в 7,6%.

Следующее заседание ФРС состоится 27-28 июля.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, ослабление рубля, которое наблюдалось на прошлой неделе, снова сменилось его укреплением, и на торгах в среду он растет к доллару и евро. "Заявления о возможности валютных интервенций со стороны Минфина РФ не получили продолжения в виде обозначения каких-либо конкретных мер, которые правительство собирается предпринять, а также сроков, когда соответствующие решения могут быть приняты. Из зарубежных новостей стоит выделить очередное увеличение инфляции в США, которая снова оказалась выше ожиданий рынка - цены в июне выросли за год на 9,1% (максимум с 1981 года), а к маю прибавили 1,3% (максимум с 2005 года). Сильная статистика по рынку труда в США, опубликованная на прошлой неделе, вкупе с растущей инфляцией оставляют все меньше сомнений относительно жесткости ФРС на заседании в конце июля. Вероятно, ставка, как и в июне, снова будет увеличена на 75 базисных пунктов (б.п.). Сегодняшние решения других центробанков также указывают на продолжение тенденции на рост ставок: центробанки Южной Кореи и Новой Зеландии подняли ставку на 50 б.п., до 2,25% и 2,5% соответственно, в то время как Банк Канады увеличил ставку сразу на 1 п.п. - до уровня 2,5%", - отмечает Беспалов.

"Ключевым событием для валютного рынка в среду стали данные по инфляции в США. Ускорение ИПЦ до 9,1% в годовом выражении (против 8,6% в мае и ожиданий рынка 8,8%) оказало доллару заметную поддержку. Индекс доллара поднимался после выхода данных до 108,6 пункта, а пара "евро-доллар" опускалась на минимуме ниже уровня 1. На российском рынке также наблюдалось локальное укрепление USD, однако совсем незначительное и не позволившее доллару вернуться в плюс. Ближе к окончанию рабочего дня доллар оставался ниже 58,5 руб. против закрытия предыдущего дня на уровне 58,94 руб. Отметим, что после сегодняшних данных по инфляции в США на глобальных рынках заметно возросли ожидания повышения ставки ФРС в июле сразу на 100 б.п. (хотя базовым вариантом развития событий остается повышение на 75 б.п.), что существенно усилит давление на валюты развивающихся рынков. Однако в условиях сохранения капитальных ограничений на российском рынке доллар вряд ли получит ощутимую поддержку", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяные котировки слабо снижаются вечером в среду после публикации данных о неожиданном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в среду составляет $98,66 за баррель, что на 0,83% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,39% - до $95,47 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,25 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали сокращения на 1,5 млн баррелей.

Товарные резервы бензина выросли на 5,82 млн баррелей, дистиллятов - на 2,67 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 1 млн баррелей, второго - на 1,7 млн баррелей.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) понизили на 110 тыс. б/с оценку мирового спроса нефть в 2021 году - до 97,5 млн б/с, а прогноз на 2022 год снижен с 99,42 млн б/с до 99,2 млн б/с

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что обсуждала с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ возможность введения "потолка" цен на российскую нефть, договорились продолжить работу над этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что глава американского Минфина и Лю Хэ провели разговор на прошлой неделе, однако тогда именно об обсуждении вопроса потолка цен на нефть еще не было известно.

Глава Минфина США на этой неделе совершает турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть. Западные СМИ со ссылкой на документ министерства сообщали, что Йеллен, в частности, 12-13 июля проведет двусторонние встречи в Токио, затем, 15-16 июля, встретится на Бали с должностными лицами из G20, занимающимися финансовыми вопросами, а 19 июля глава американского Минфина собирается провести переговоры в Сеуле.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 июля на 32,19 копейки, до 58,5322 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,59 копейки, до 58,9002 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 21,23 копейки по отношению ко вторнику и составил 58,4247 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 9,56 копейки и составил 58,4853 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 907,045 млн, из которых $1 млрд 167,851 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 739,194 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 7,41 копейки, до 58,8955 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 18,9 копейки, до 58,8844 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 681,081 млн, из которых EUR322,085 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 358,996 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно слегка снизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,47% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась - на 2 б.п., до 9,51% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 2 б.п. каждая - до 9,51% и 9,53% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 9,62% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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