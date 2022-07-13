Рынок акций РФ в среду опустился к 2070п по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля и внешнего пессимизма

Москва. 13 июля. Рынок акций РФ в среду снизился в отсутствие внутренних драйверов роста и негативных сигналов с внешних площадок после выхода в США статистики об ускорении потребительской инфляции в июне, что подогревает ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом. Индекс Мосбиржи опустился в район 2070 пунктов, обновив минимум с конца февраля на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2073,68 пункта (-2,8%), индекс РТС - 1120,34 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,1%.

Доллар просел до 58,34 рубля (-0,86 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-7,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-5,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-5,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,5%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,5%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Аэрофлота" (-2,3%), "Московской биржи" (-2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,3% и -1,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -2,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%).

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, давление на рынок акций РФ оказывает укрепляющийся пятый день подряд рубль, экспортеры не приветствуют возвращение курса доллара ниже 60 руб./$1.

Укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни, это не столько история сильного торгового баланса, сколько история увеличения объемов "дедолларизации" и одновременно "юанизации". В июле торговый объем в паре доллар/юань на "Мосбирже" подскочил до рекордных уровней. Скоро к этому процессу дедолларизации добавится июльский налоговый период со всеми вытекающими последствиями повышенного в это время предложения валюты со стороны экспортеров. На этом фоне можно ожидать попытку курса доллара перейти в диапазон 50-55 руб./$1.

Цены на нефть Brent пытаются вернуться выше психологической отметки $100 за баррель. Судя по просевшей в последнее время нефти, весомая часть участников сырьевого рынка стала всерьез делать ставку на глобальную рецессию в мировой экономике на горизонте ближайшего года, что приведет к охлаждению спроса. Газ в Европе продолжает дорожать - ближний контракт на индекс TTF поднимался выше $1900 за 1 тыс. кубометров.

Индекс МосБиржи продолжает двигаться в направлении психологической поддержки 2000 пунктов. На текущих ценовых уровнях российский рынок выглядит очень дешево и находится под техническим давлением фактора прохождения дивидендных отсечек. Уровни на подходе к 2000 пунктам выглядят привлекательно для долгосрочных инвесторов.

Россия в лице Росимущества и Минфина вложила в "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) через допэмиссию 52,5 млрд руб. Это полностью покрывает потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам, отметила компания. Доля РФ после SPO выросла с 57,34% до 73,77%, отмечает Шульгин.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в числе основных факторов давления на рынок можно назвать укрепление рубля, неустойчивость общерыночного риск-аппетита на фоне ухудшения макроданных, нестабильность цен на сырьевые товары и стабильно негативный геополитический фон. Доллар США подорожал на мировом валютном рынке после публикации данных по потребительской инфляции в США в июне, которые превысили прогнозы аналитиков. К причинам, которые сдвинули баррель Brent в район $100, стоит также добавить сообщения о новых локдаунах в ряде городов КНР.

Риск-аппетиты в ближайшее время могут быть снижены тем обстоятельством, что для борьбы с пожаром инфляции неизбежно последует ужесточение монетарных условий ФРС, в то же время нарастают риски и опасения рецессии. В свете этого инвесторы будут внимательно изучать данные выходящей позднее в среду "Бежевой книги" ФРС. В четверг в Штатах будут обнародованы данные по инфляции производителей за июнь (PPI) и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице.

Индекс МосБиржи в четверг будет формироваться в пределах 2000-2120 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика УК "Первая" Александры Овчинниковой, европейские индексы завершают торги в минусе на фоне новостей об энергетическом кризисе. Американский рынок также снижается на фоне статистики по инфляции.

Оттоки из рискованных активов на мировых площадках могут продолжиться, поскольку растущая инфляция может подтолкнуть ФРС к более решительным действиям, усиливая обеспокоенность инвесторов возможной рецессией. Участники рынка уже пересмотрели ожидания повышения процентной ставки до 100 б.п. на предстоящем заседании, вероятность роста составляет 40%. Из положительных факторов стоит отметить прошедшее в последнее время охлаждение цен на нефть и газ, что может быть учтено Федрезервом в качестве повода не повышать ставку более чем на 0,75 б.п. в июле.

На рынке акций РФ в четверг ожидается сохранение волатильности и смешанной динамики. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 2050-2150 пунктов, по индексу РТС - 1100-1150 пунктов, полагает Овчинникова.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,5-1%) и Штаты (индексы снизились на 0,4-0,8%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В помесячном выражении цены снизились на 0,1%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. В мае потребительские цены в ФРГ выросли на 8,7% в годовом и на 1,1% в помесячном выражении.

Потребительские цены во Франции в июне выросли на 6,5%, как и ожидалось.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981 года). Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

Рынки обеспокоены тем, что действия центробанков мира по обузданию инфляции могут подорвать глобальный экономический рост.

На нефтяном рынке в среду цены остаются под давлением и находятся на апрельских минимумах из-за усиления опасений рецессии в мировой экономике, возобновления роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также укрепления доллара США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $99,21 за баррель (-0,3% и -7,1% во вторник), августовская цена WTI - $95,97 за баррель (+0,1% и -7,9% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,25 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн), запасы бензины увеличились на 5,83 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), резервы дистиллятов выросли на 2,67 млн (ожидался рост на 1,7 млн).

Спекулятивные игроки делают ставку на дальнейшее снижение нефтяного рынка: чистые длинные позиции на основные сорта нефти на прошлой неделе упали до минимума с 2020 года, отмечает агентство Bloomberg.

Несмотря на опасения глобальной рецессии, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и ожидает увеличения потребления в 2023 году, а глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что худшее для рынка, вероятно, еще впереди.

Минэнерго США, тем временем, сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозирует, что Россия сможет переориентировать основные объемы поставок нефти и нефтепродуктов из Европы на другие направления, но все же потеряет значимую часть добычи к концу следующего года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-17,6%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-9,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-9,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-7,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,8% и -28,2% "префы"), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-6,2%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6%).

Подорожали бумаги SFI (MOEX: SFIN) (+5,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+4,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+4,1%), "префы" "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,1%), акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3,2%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+2,1%), акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+1,6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,99 млрд рублей (из них 6,26 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,84 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,15 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").