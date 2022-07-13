BCS Express умеренно-позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Apple Inc., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Долгосрочный взгляд на Apple - умеренно-позитивный. Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. - $183 (+25% относительно уровня среды). В апреле компания заявила, что расширила программу байбэк до $90 млрд - рекордный уровень как для самой Apple, так и на рынке США. Осенью пройдет презентация новых продуктов. Вполне возможна презентация iPhone с более тонкими рамками и быстрым процессором, iPad и компьютеров. Фактор риска - замедление жизненного цикла продукции Apple, высокая конуренция", - пишет аналитик Оксана Холоденко.

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