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13 июля 2022 года 18:48

Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 13 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне разнонаправленных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) после публикации в США данных о росте инфляции в июне. Так, "короткие" гособлигации США умеренно снизились в цене, в то время как "длинные" выпуски US Treasuries умеренно подорожали.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 9 базисных пунктов, до 31,37% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 19,05% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году потеряли в цене 15 базисных пунктов, опустившись до 30,14% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 19,15% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт, до 28,6% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 17,68% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 29,13% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 43,21% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 202 базисных пункта - до 29,46% от номинала (их доходность снизилась на 195 базисных пунктов - до 33,99% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 10 базисных пунктов, подорожав до 29,58% от номинала (их доходность снизилась на 6,5 базисного пункта - до 27,97% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 11 базисных пунктов, подорожав до 32,19% от номинала (его доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 133,6% годовых). При этом бумаги с погашением в 2030 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт - до 28,38% от номинала (их доходность выросла на 18 базисных пунктов - до 90,73% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 июля находилась под влиянием нестабильной конъюнктуры глобальных рынков капитала, которые неоднозначно отреагировали на публикацию данных о росте инфляции в США в июне выше прогнозных уровней, что усилило вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС на июльском заседании сразу на 75 или даже на 100 базисных пунктов.

Согласно данным министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне выросли на 9,1% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,6% в мае и обновила максимум почти за 41 год (с ноября 1981 года). Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg.

Цены на энергоносители в прошлом месяце подскочили на 41,6%, что является максимальным увеличением с апреля 1980 года. В том числе бензин подорожал на 59,9% (рекорд с марта 1980 года), электричество - на 13,7% (самый значительный подъем с апреля 2006 года), природный газ - на 38,4% (максимум с октября 2005 года). Рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с февраля 1981 года - на 10,4%.

Индекс CPI в июне относительно предыдущего месяца повысился на 1,3% при предполагавшемся подъеме на 1,1%. В мае показатель вырос на 1%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в первый месяц лета увеличились на 5,9% в годовом выражении и на 0,7% в помесячном. Эксперты прогнозировали в среднем соответственно 5,7% и 0,6%. В мае повышение составляло 6% за год и 0,6% за месяц.

Превысившие прогнозы данные указывают на то, что Федеральной резервной системе, вероятно, придется продолжать цикл агрессивного повышения процентных ставок для того, чтобы взять рост цен под контроль, отмечают экономисты. Американский ЦБ внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Опубликованные данные об ускорении инфляции в США в июне изменили ожидания инвесторов относительно темпов ужесточения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании Федрезерва, которое запланировано на 27-28 июля. Трейдеры оценивают в 42% вероятность увеличения ключевой ставки Федеральной резервной системы сразу на 1 процентный пункт по итогам июльского заседания. Во вторник вероятность такого радикального подъема ставки оценивалась всего в 7,6%. Наиболее вероятным по-прежнему является сценарий, при котором ставка будет повышена на 75 базисных пунктов. Сейчас целевой диапазон ставки составляет 1,5-1,75% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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