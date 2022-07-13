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13 июля 2022 года 18:30
Данные по инфляции в США "продавили" паритет евро к доллару - "Велес Капитал"
Опубликованные данные по инфляции в США "продавили" паритет евро к доллару, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко. Ключевым событием для валютного рынка в среду, на взгляд эксперта, стали данные по инфляции в США. Ускорение ИПЦ до 9,1% в годовом выражении (против 8,6% в мае и ожиданий рынка 8,8%) оказало доллару заметную поддержку. Индекс доллара поднимался после выхода данных до 108,6 пункта, а пара евро/доллар опускалась на минимуме ниже уровня 1, отмечается в комментарии. "После публикации данных по инфляции в США на глобальных рынках заметно возросли ожидания повышения ставки ФРС в июле сразу на 100 б.п. (хотя базовым вариантом развития событий остается повышение на 75 б.п.), что существенно усилит давление на валюты развивающихся рынков. Однако в условиях сохранения капитальных ограничений на российском рынке доллар вряд ли получит ощутимую поддержку", - считает Кравченко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ВАЛЮТА-ДОЛЛАР-АНАЛИТИКА
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