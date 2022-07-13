Текущее укрепление рубля - история увеличения объемов дедолларизации и юанизации - "Открытие Инвестиции"

Укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни - не столько история сильного торгового баланса, сколько история увеличения объемов "дедолларизации" и одновременно "юанизации", говорится в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

"Рубль укрепляется пятый дней подряд, при этом цены на нефть, что удивительно, торгуются ниже $100/баррель, а это довольно важный уровень. Сам факт того, что мы сейчас ниже психологической отметки, на наш взгляд, указывает, что весомая часть участников сырьевого рынка стала всерьез делать ставку на глобальную рецессию в мировой экономике на горизонте ближайшего года, что приведет к охлаждению спроса, - пишет Шульгин. - Мы приходим к выводу, что укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни - это не столько история сильного торгового баланса, сколько история увеличения объемов "дедолларизации" и одновременно "юанизации".

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