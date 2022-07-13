Цены на серебро останутся в диапазоне $20-26/унц. в 3К22 - "Финам"

Цены на серебро останутся в устойчивом диапазоне $20-26 за тройскую унцию на горизонте третьего квартала текущего года, считают аналитики "Финама".

"Инвестиции в физическое серебро подскочили на 32% в 2021 году (до 6-летнего максимума). Спрос на серебро в 2022 году (по прогнозам) вырастет во всех ключевых областях, включая рекордный общий объем промышленного спроса, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками и проблемы с цепочками поставок. Ожидается в 2022 году и продолжение роста добычи металла. Стоит при этом отметить, что ключевой российский добытчик серебра, компания Polymetal, сообщил в середине этого года о проблемах со сбытом металла, из-за чего на его складах накапливаются непроданные слитки. Эта информация может оказывать давление на цену драгметалла в ближайшей перспективе", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Аналитики при этом указывают, что сейчас нет уверенности, что рост цен на драгоценные металлы продолжится в средне- и долгосрочной перспективе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.