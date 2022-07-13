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13 июля 2022 года 16:10

Рубль днем уверенно укрепляется к доллару и евро в условиях валютного "навеса" и корректирующейся вверх нефти

Москва. 13 июля. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине в условиях существенного валютного "навеса" и корректирующейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 58,11 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,09 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,82 руб./EUR1, подешевев на 93,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,02 рубля - до 58,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в условиях преобладающего предложения валюты. В обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном накануне на сайте ЦБ РФ, отмечалось, что после периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле-июне 2022 года характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе.

По данным Банка России, единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке с апреля 2022 года фактически стали системно значимые кредитные организации (СЗКО), они в апреле-июне текущего года продали на бирже доллары США и евро на 2 трлн рублей.

Крупнейшие банки преимущественно продавали валюту клиентов-экспортеров, отмечалось в документе.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом полугодии 2022 года составило $138,5 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($39,7 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной в начале недели также на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первом полугодии 2022 года увеличилось в 2,6 раза, до $158,4 млрд по сравнению с $60,5 млрд за аналогичный период 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, смягчающий административную ответственность за ряд нарушений валютного законодательства, обусловленных применением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ со стороны недружественных иностранных государств, сообщил сайт Кремля.

Россия прорабатывает возможность перехода на перечисление взносов в бюджет Организации объединенных наций и учреждений системы ООН в рублях, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. "Переход на перечисление взносов в рублях прорабатывается и во многом зависит от готовности и возможности наших партнеров в ООН принимать платежи в российской валюте", - сказал Ильичев в интервью "Интерфаксу".

В центре внимания трейдеров в среду данные об инфляции в США за июнь, которые будут обнародованы министерством труда страны в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 8,8% в годовом выражении с 8,6% в мае.

Высокая инфляция требует от американского центробанка быстро ужесточать денежно-кредитную политику, что способствовало существенному укреплению доллара с начала текущего года. Европейская валюта, тем временем, находится под давлением в связи с растущими ожиданиями ухудшения экономической ситуации в еврозоне в результате сокращения поставок российского газа в регион, отмечает Dow Jones.

Ослабление евро является благоприятным фактором для местных экспортеров, однако не помогает Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в борьбе с инфляцией, которая находится на максимуме за 40 лет.

При этом ухудшение перспектив экономики еврозоны означает, что ЕЦБ не сможет ужесточать политику наравне с Федеральной резервной системой, отмечают эксперты. В прошлом месяце ЕЦБ сообщил, что намерен поднять ключевые процентные ставки впервые с 2011 года - на 25 базисных пунктов (б.п.). ФРС, тем временем, уже увеличила ставку в этом году на 150 б.п.

Цены на нефть перешли к росту с апрельских минимумов в ходе торгов в среду.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК в среду составляет $99,71 за баррель, что на 0,22% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,14% - до $95,97 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 7,1%, WTI - на 7,9%, достигнув минимального уровня с апреля на опасениях рецессии в мировой экономике, возобновления роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также из-за укрепления доллара США. Некоторые аналитики отмечают, что падение было чрезмерным, и нефть может начать восстанавливаться.

Тем временем аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в среду понизили на 110 тыс. баррелей в сутки (б/с) оценку мирового спроса нефть в 2021 году - до 97,5 млн б/с, а прогноз на 2022 год изменен с 99,42 млн б/с до 99,2 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,7 млн б/с против 1,8 млн б/с месяцем ранее.

Россия в июне снова удивила своим объемом добычи нефти, обеспечив крупнейшее в мире увеличение предложения, поскольку рост внутреннего потребления в значительной степени компенсировал снижение экспорта, пишет МЭА в своем июльском отчете.

По данным агентства, общий объем производства нефти, конденсата и ШФЛУ вырос на 490 тыс. б/с и достиг 11,07 млн б/с, что всего на 330 тыс. б/с ниже уровня, наблюдавшегося до начала конфликта на Украине.

Накануне ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2022 году и сообщила, что ожидает увеличения потребления в 2023 году. Минэнерго США тем временем сохранило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год и понизило прогноз добычи на 2023 год.

"Российская валюта по-прежнему не желает сдавать позиций и охотно отыгрывает недавнюю техническую коррекцию, которая едва не подбросила доллар к отметке 65 рублей. Но вследствие небольших усилий рубля уровень 60 руб./$1 снова превратился в сопротивление, сместив фокус внимания игроков обратно к нижней границе диапазона. Впрочем, возвращение пары к 50 руб./$1 вовсе не гарантировано, и прежде всего потому, что власти продолжают муссировать тему корректировки курса. К слову, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что излишнее укрепление рубля вызывает особое внимание правительства, и намекнул на возобновление бюджетного правила. Очевидно, что крепкая валюта невыгодна экономике РФ в целом и экспортерам в частности. Но, как показывает нынешнее поведение рубля, вербальные интервенции оказывают минимальное воздействие на поведение "россиянина", которому нужны прежде всего действия. И пока таковые отсутствуют, рубль будет и далее чувствовать себя вольготно. В самой ближайшей перспективе доллар рискует протестировать отметку 57 рублей, но есть и риск более смелого выкупа просадок с подачи вербальных интервенций чиновников", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Утренние попытки доллара на российском рынке продвинуться в сторону 59,5 рублей сменились коррекцией американской валюты. К середине дня доллар торговался ниже 59 рублей, а на минимуме опускался до 57,86 рубля. Отметим, что накануне пара "доллар-рубль" корректировалась до 57,16 руб./$1: дополнительную поддержку рублю, по всей видимости, оказал спрос на рублевую ликвидность в рамках окончания периода усреднения обязательных резервов в ЦБ. В среду днем в пользу рубля выступали нефтяные котировки: в утренние часы стоимость марки Brent обновила минимумы предыдущих дней, однако затем вернула позиции выше $100 за баррель. На глобальном рынке пара "евро-доллар" в утренние часы снова подбиралась к отметке 1, однако обновить минимум предыдущего дня не удалось, после чего USD скорректировался. В среду внимание на международном рынке приковано к данным по инфляции в США за июнь, и если фактические цифры по инфляции окажутся выше прогнозов, то американская валюта получит хороший шанс стать дороже евро на Forex. Мы полагаем, что даже если данные по инфляции поддержат курс USD, то рубль сохранит возможность для возвращения на позиции конца июня, предшествовавшие резкому укреплению зарубежной валюты в первую неделю июля. В случае обновления минимума вторника в 57,16 руб./$1 ожидаем движения пары в сторону 55,25-55,3 руб./$1", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно слегка снизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,47% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась - на 2 б.п., до 9,51% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 2 б.п. каждая - до 9,51% и 9,53% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 9,62% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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