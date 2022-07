Возможные защитные активы на рынке США - акции сектора потребтоваров и фармацевтики - BCS Express

Защитными активами на американском фондовом рынке в настоящее время могут выступить акции компаний сектора потребительских товаров повседневного спроса и представителей фармацевтического бизнеса, считают аналитики BCS Express.

"Индекс потребительских цен в США (CPI) в июне ускорил темпы роста до 9,1% с майских 8,6%. Инфляция максимальная за последние 40 лет, рынок негативно отреагировал на релиз. В условиях продолжения роста инфляции, что негативно для рынка акций в целом, худшую динамику могут показать технологические компании, которые последние дни торговались в положительной зоне. Защитными активами могут выступить акции компаний сектора потребительских товаров повседневного спроса (Walmart Inc., Coca-Cola Co.) и фармацевтического (Merck & Co., Eli Lilly and Co., GILEAD SCIENCES Inc.)", - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре.

