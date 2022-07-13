"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 298 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 298 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: 213 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. Открывать позицию стоит по текущей цене с целью 298 руб. При покупке на 3% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 213 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,46", - указывают аналитики.

Эксперты "Финама" отмечают, что компания планирует создать аналог Google Pay и Apple Pay. МТС Pay будет представлять собой экосистему платежей, включающую бесконтактную оплату: NFC, QR-код, Face ID, оплату покупок с баланса мобильного телефон и др. Пользоваться сервисом смогут клиенты любых банков и абоненты всех операторов.

"Кроме того, компания договорилась с "Казахтелекомом" о сотрудничестве на рынке облачных услуг. Доля "Казахтелекома" на рынке коммерческих ЦОДов в Казахстане составляет 49%. Стороны планируют объединить облачные ресурсы, находящиеся в Казахстане, в том числе каналы связи, мощности дата-центров, IT-инфраструктуру, каналы продаж облачных решений. После этого компании намерены совместно оказывать услуги другим операторам связи: В2О, business to operator, рынок межоператорских услуг связи", - пишут аналитики инвесткомпании.

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