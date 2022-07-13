Инвесторам стоит обратить внимание на акции китайских компаний - Россельхозбанк

Инвесторам стоит обратить внимание на акции китайских компаний, считает начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Санкт-Петербургская биржа начала торги акциями гонконгских и китайских компаний, российским инвесторам доступны 12 эмитентов для приобретения их ценных бумаг. Локальный фондовый рынок Китая по глубине и разнообразию эмитентов может конкурировать с ведущими международными площадками и является вторым крупнейшим в мире: рыночная капитализация рынка акций Гонконга составляет $4,8 трлн. Сейчас начать торги можно 12 китайскими компаниями, однако к 2023г их количество планируется увеличить до 1000", - пишет эксперт банка.

По мнению Фетисова, инвесторам, решившим приобрести акции китайских и гонконгских компаний, следует учитывать следующие аспекты:

- Относительно высокая волатильность фондового рынка Китая и Гонконга, связанная с большим количеством локальных розничных инвесторов.

- Относительно низкая прозрачность компаний, а также их сложная корпоративная структура.

- Более существенное по сравнению с другими ведущими рынками влияние регуляторного риска.

- Умеренный валютный риск в отношении базовой валюты: гонконгский доллар держится в достаточно узком коридоре относительно американского доллара, поскольку с 1983 года привязан к нему.

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