Бюджетные расходы продолжат оказывать некоторую поддержку экономической активности в РФ - Альфа-банк

Бюджетные расходы продолжат оказывать некоторую поддержку экономической активности в РФ, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Минфин сообщил об увеличении бюджетных доходов на 24% г/г в 1П22 или на 2,8 трлн руб. Это повышение бюджетных поступлений на 90% связано с улучшением нефтегазовых доходов на фоне высоких сырьевых цен и восстановления объемов экспорта в сравнении с уровнями 2021 г. Несырьевые доходы выросли всего на 4% г/г - хотя экономический спад начался в апреле, быстрое ускорение инфляции обеспечило их рост. Что касается расходной части, отметим, что Минфин начал ускорять расходы в июне - хотя расходы федерального бюджета, как сообщалось, должны были расти темпом 19% г/г, в июне они выросли на 29% г/г после снижения на 3% г/г в мае. Таким образом, мы считаем, что бюджетные расходы продолжат оказывать некоторую поддержку экономической активности, которая, по нашим ожиданиям, должна была снизиться на 5%г/г в июне", - пишет главный экономист банка Наталия Орлова.

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