Достижение отметки 57,16 руб./$1 откроет рублю путь в диапазон 55,25-55,3 руб./$1 - "Велес Капитал"

Достижение отметки 57,16 руб./$1 откроет рублю путь в диапазон 55,25-55,3 руб./$1, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Утренние попытки доллара на российском рынке продвинуться в сторону 59,5 руб./$1 сменились коррекцией американской валюты. Накануне пара доллар/рубль корректировалась до 57,16 руб./$1: дополнительную поддержку рублю, по всей видимости, оказал спрос на рублевую ликвидность в рамках окончания периода усреднения обязательных резервов в ЦБ. В среду днем в пользу рубля выступали нефтяные котировки: в утренние часы стоимость марки Brent обновила минимумы предыдущих дней, однако затем вернула позиции выше $100/баррель", - пишет эксперт.

Кравченко полагает, что даже если данные по инфляции поддержат курс доллара, рубль сохранит возможность для возвращения на позиции конца июня, предшествовавшие резкому укреплению зарубежной валюты в первую неделю июля. В случае обновления минимума вторника в 57,16 руб./$1 аналитик ожидает движения пары в сторону 55,25-55,3 руб./$1.

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