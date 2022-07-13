"Финам" рекомендует покупать ОФЗ серии 52001, сообщается в материале инвесткомпании.

"Инфляционные" ОФЗ сейчас вполне конкурентоспособны с точки зрения генерации дохода, обеспечивая инвестору также защиту и от инфляционного риска. Мы рекомендуем ОФЗ серии 52001 к покупке", - пишет аналитик "Финама" Алексей Ковалев.

Эксперт напоминает, что в июне 2022г в России была зафиксирована дефляция, что является нехарактерным явлением для этого периода года. "Между тем мы бы не сбрасывали со счетов риски оживления темпа роста потребительских цен в ближайшие месяцы, принимая во внимание, в частности, потенциальные проблемы со стороны предложения, - отмечает Ковалев. - Открытие позиции в ОФЗ с привязкой к инфляции, которые сейчас торгуются ниже номинала, позволяет защититься от этого риска".

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