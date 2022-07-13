Вероятно сокращение темпа снижения ставки ЦБР - Инвестбанк Синара

ЦБ РФ продолжит текущее сокращение ключевой ставки, но более медленными темпами, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Значительный разрыв в динамике ИПЦ и оценок показателей, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, указывает на существенный вклад разовых дезинфляционных факторов в снижение цен в июне. При этом баланс рисков в среднесрочной перспективе все еще смещен в сторону проинфляционных факторов. С нашей точки зрения, это означает, что ЦБ РФ продолжит сокращать ставку, но более медленными темпами", - отмечают эксперты комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.